Dejar de usar plástico comienza a ser una prioridad para la salud humana y no una tendencia de decoración

La nueva tendencia en decoración apuesta por el uso de materiales naturales, orgánicos y artesanales. Se trata de un estilo rústico que busca emigrar a las áreas urbanas, aportando a las estancias un aire sereno y fresco.

Sin embargo, pese al uso de plantas para dar un toque natural y depurar el aire, se siguen empleando macetas de plástico. El uso excesivo de este material, además de causar daños al medioambiente, repercute de forma negativa en la salud humana.

Como alternativa al empleo de este tipo de macetas, la compañía Biosolvit Spain propone la utilización de Xaxim pots. Estos productos son totalmente biodegradables y se adaptan de manera perfecta a la tendencia de decoración natural y sostenible, aportando a su vez confort y sosiego.

Dejar de usar plástico comienza a ser una prioridad para la salud humana El uso de plásticos de manera excesiva se ha convertido en una gran amenaza para el planeta y para los seres vivos. Gran cantidad de desechos son arrojados a los océanos y son consumidos por los animales que habitan en el medio, los cuales llegan al plato de los humanos. Se ha comprobado que muchos de los aditivos presentes en los plásticos perturban el sistema endocrino y sus impactos en la salud pueden ser profundos y potencialmente mortales. Entre las consecuencias de la exposición a estos compuestos, se incluyen diferentes tipos de cáncer, alteraciones del hígado y la tiroides, desórdenes metabólicos, inflamación e impactos neurológicos.

A razón de los grandes daños que produce el uso de plásticos en la salud, resulta necesario buscar alternativas de productos cotidianos, realizados con materiales naturales para disminuir su uso en los hogares. Una de las opciones viables es el empleo de Xaxim pots, unas macetas ecológicas que son 100 % amigables con la naturaleza, creadas con materiales que regresan al entorno. Su aspecto cálido combina de manera perfecta con las tendencias de diseño y estilo, a la vez que reduce el impacto que causan las macetas convencionales al desintegrarse. Esto muestra de manera clara que dejar de usar plástico comienza a ser una prioridad para la salud humana y no una tendencia de decoración o simplemente una moda pasajera.

Xaxim pots: un producto decorativo y biodegradable Biosolvit Spain planteó la creación de los Xaxim pots con la finalidad de realizar un aporte al cuidado del ambiente, alineándose a los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado, obtuvieron un producto totalmente natural que proporciona grandes beneficios tanto para las plantas como a nivel decorativo.

Los Xaxim pots están compuestos por fibras de palmera que permiten aislar y mejorar el enraizamiento de las plantas. Otra de sus beneficios es la gran capacidad de absorción de agua y nutrientes, que supera a cualquier otro sustrato conocido. Además, debido a su versatilidad y diseños variados, se incorpora de manera fácil a áreas exteriores e interiores. Desde las terrazas, patios o jardines, hasta todas las estancias interiores, salones, habitaciones o baños son lugares que mejoran en sostenibilidad y protección de la salud cuando los materiales elegidos son naturales y se combinan con las piezas decorativas favoritas, ya sean la madera, el hierro, el microcemento o la cerámica.

En Biosolvit Spain, innovan con esta combinación de naturaleza, ciencia y tecnología. La incorporación de Xaxim pots en los hogares es una alternativa para preservar el medioambiente y a los seres vivos de los efectos adversos causados por los plásticos, que ya se encuentra en los mejores gardens y floristerías del país y que usan los paisajistas para los nuevos diseños y renaturalización de jardines.



