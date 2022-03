Las ventajas de comenzar a digitalizar un negocio Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 15:57 h (CET)

Toda empresa o negocio que quiera ser totalmente competitivo dentro del mercado a día de hoy debe plantearse seriamente el comienzo de un camino hacia la automatización de sus servicios y la digitalización.

Esto sin duda puede causar temor y grandes dudas a los dueños de empresas que empiezan la digitalización de su negocio, pero con el asesoramiento y acompañamiento de El Canal del Marketing esta transformación puede ser sencilla y rápida.

¿Cuáles son las ventajas de digitalizarse? Cuando se habla de digitalizar un negocio se hace referencia a la implementación de la tecnología para interactuar, tanto con los clientes como con los empleados de la empresa, con el fin de lograr abordar todas las necesidades emergentes.

Todo esto con el fin de transformar, mejorar y agilizar los servicios y procesos de un negocio. Según los expertos de El Canal del Marketing, algunos de los beneficios y ventajas que trae la digitalización y automatización de un negocio son: la mejora de la gestión y operaciones. Esto se debe a que toda la información necesaria para desarrollar las distintas funciones dentro de la empresa se encontrará dentro del sistema.

Asimismo, con la transformación digital se mejora la productividad, puesto que con la automatización de los procesos los empleados son capaces de desarrollar sus funciones con más agilidad y eficacia. Además, aumenta la capacidad de análisis, debido a que la digitalización permite tener acceso a todo tipo de datos de los diferentes departamentos de la empresa. Pero, sobre todo, la transformación digital permite a las empresas a tener acceso a nuevas oportunidades de negocio, ya que se abren nuevas estructuras empresariales que generan la comercialización distintos productos y servicios a diferentes tipos de clientes.

No hay que olvidarse de la gran importancia que tiene la automatización de marketing desde el punto de vista de la fidelización del cliente. Al contar con toda la información personalizada, las comunicaciones pueden ser de mucha más relevancia, lo cual sin lugar a dudas fortalecerá la relación con ese cliente y aumentará su fidelización con la empresa.

Asesoría de la mano de El Canal de Marketing La empresa El Canal de Marketing está compuesta por profesionales en marketing digital, informáticos, diseñadores gráficos, entre otras ramas, que brindan su asesoramiento para ayudar a distintos negocios a empezar su transformación digital. Por ejemplo, ellos pueden ayudar a los dueños de negocios a escoger la plataforma adecuada para empezar una tienda online. Por un lado, existe una plataforma SSA que es un software que pone a disposición de sus beneficiarios soluciones tecnológicas sin la necesidad de instalar, mantener y actualizar hardware y software, ya que todo se realiza a través de internet, pero casi en todos los casos es a cambio de suscripciones mensuales, que con el tiempo, pueden tornarse en altos costes mensuales. En cambio, existe la gran alternativa del software Open Source, que es una plataforma en la que si se cuenta con la asesoría de expertos como los de El Canal de Marketing, se pueden personalizar completamente las prestaciones de un software para personalizarlo según las necesidades del negocio. Si se desea disponer de la asesoría completa de El Canal del Marketing se puede acceder a su sistema de reservas que se encuentra en su página web, para tener a una reunión vía Zoom con los expertos de esta empresa.

No obstante, si se quiere conocer más sobre marketing digital, suscribirse al newsletter de El Canal del Marketing es la mejor opción para mantenerse informado sobre todos estos temas.



