Errores a evitar a la hora de invertir, por FINANFOX Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 15:38 h (CET)

La inflación está caracterizada por hacer reducir el valor del dinero cuando este se encuentra inmovilizado. Ante esta situación, aquellas personas con ahorros suficientes deben tomar una decisión acerca de su dinero, ya sea optar por guardarlo y, por tanto, perder su valor con el aumento de los precios, gastarlo o invertirlo y optar por una rentabilidad.

Uno de los primeros consejos para invertir, por parte de los especialistas de la consultora FINANFOX, es la creación de un fondo de emergencia, para contar con un resguardo ante cualquier contratiempo. Una vez cumplido ese paso sí es posible pensar en inversiones seguras para que los ahorros no solo no pierdan valor, sino que también puedan generar rentabilidad.

Principales consejos para invertir y no cometer errores Uno de los errores más comunes a la hora de invertir es la ausencia de planificación. Está claro que el objetivo de toda inversión es obtener un rendimiento económico a lo largo del tiempo, pero para lograrlo es necesaria una razón, como por ejemplo comprar una casa o cambiar el automóvil, y una estrategia para lograrlo. En este sentido, no es lo mismo pensar en el corto plazo que en un proyecto a largo plazo como puede ser la jubilación. Los profesionales, como los que trabajan en FINANFOX, son los que mejores consejos para invertir pueden brindar en cada situación.

Se entiende como inversión a corto plazo a aquella de la que se espera cierta rentabilidad en un período menor o igual a los 3 años. Las inversiones seguras de este tipo son las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo y las letras o bonos del Estado. Por otra parte, el mediano plazo se establece comúnmente entre los 4 y 9 años, mientras que el largo plazo es de 10 o más años, y por lo general se vincula a la obtención de rentabilidad pensando en el retiro. Cada tipo de inversión tiene plazos y objetivos distintos. En todos los casos se requiere de planificación porque esa es la única forma de conseguir buenos resultados.

Realizar inversiones seguras con el método de FINANFOX Los asesores profesionales de FINANFOX trabajan en 3 fases. La primera consiste en un estudio de la situación económica y financiera del cliente, considerando el presupuesto mensual y los objetivos que se plantean a corto, mediano y largo plazo.

A partir de esa información es posible elaborar un plan de acción personalizado. En esta instancia se estudia el mercado y cuando se encuentran soluciones viables el cliente recibe una explicación detallada de cada herramienta, porque otro error común es no saber en qué se está invirtiendo.

Por último, FINANFOX lleva una revisión y un seguimiento continuo que permiten tomar distintas decisiones con base en los cambios legales o económicos que se produzcan con el tiempo.

En FINANFOX los clientes encuentran los mejores consejos para invertir y además acceden a una planificación detallada y precisa, que es el primer paso para evitar errores y conseguir buenos resultados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Deshacerse de las deudas con AFFIDAVIT ABOGADOS, Concurso Exprés ¿Cómo es un tour 360? Martins Things Cómo introducir a los más pequeños en los ritmos de batucada HBWell se consolida como la aplicación líder en el financiamiento de tratamientos médicos ¿Qué es el SII en España?