La empresa Megasur pone en marcha una acción para ayudar a Ucrania enviando alimentos y medicamentos

martes, 8 de marzo de 2022, 17:33 h (CET) La empresa Informática Megasur ha puesto en marcha una acción para recoger alimentos no perecederos y material sanitario que serán enviados a la frontera de Ucrania con Polonia. La empresa ha puesto a disposición dos furgonetas y junto a la Parroquia del Santo Ángel Custodio de Granada realizarán la recolección del material donado El primer envío se realiza esta misma semana, para ello Megasur utilizará dos de sus furgonetas entregando así todas las donaciones directamente en uno de los campamentos base en Polonia más concurridos por los afectados y que linda con la frontera ucraniana.

Esta acción se realizará en colaboración con la Parroquia del Santo Ángel Custodio y ciudadanos ucranianos residentes en Granada.

Como prioridad se está solicitando lo que la población afectada necesita con más urgencia, alimentos no perecederos (conservas, sopas, pastas, arroces, alimentos para bebés…etc.), productos de higiene, material sanitario y medicamentos de fácil acceso en farmacia tales como apósitos, jeringas, antibióticos o antiinflamatorios.

Megasur ha puesto a disposición varios puntos de entrega para facilitar a todas aquellas personas que deseen ayudar, puedan hacerlo de una forma sencilla.

Asimismo, para todos aquellos que residan fuera de Granada y deseen colaborar, pueden enviar su ayuda a través de SEUR de forma totalmente gratuita.

Ambas furgonetas partirán desde granada el próximo viernes 11 de marzo hacia la frontera de Polonia con Ucrania, aunque ya se está planificando un segundo envío de ayuda.

Según un comunicado que ha lanzado la compañía: “Como seres humanos, nos vemos en el deber de ayudar al pueblo ucraniano en estos momentos tan duros que están viviendo y queremos hacer partícipes a todos nuestros clientes para que ofrezcan su ayuda en la medida que puedan, cualquier contribución es bienvenida y nos aseguraremos que sea entregada directamente a todas las personas inocentes que están sufriendo, personas como nosotros que en cuestión de días se han visto obligadas a abandonar su casa y todo lo que tenían”.

También es posible realizar una aportación económica a una cuenta corriente dedicada a la causa en Caja Rural de Granada.

Número: ES02 3023 0110 4269 2774 2202

Concepto: Ayuda a Ucrania y número de teléfono, a través del teléfono se le informará al donante en que se empleó su donación.

Para más información se puede acceder al siguiente link

