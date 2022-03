El D&T Signal Booster de Domotics and Technology permite optimizar la señal a las empresas Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 15:25 h (CET)

Los servicios de tecnología móvil son esenciales para cumplir con las actividades cotidianas tanto en el hogar como en el lugar de trabajo y su buen funcionamiento permite la eficiencia en su utilización.

Una opción actual para aumentar su rendimiento es un amplificador de señal GSM, ya que incrementa las frecuencias de datos y optimiza la señal que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. Por esta razón, se ha convertido en un recurso utilizado cada vez más por empresas y particulares.

Una opción actual es la de Domotics and Technology con el D&T Signal Booster,ideal para incrementar la señal de los dispositivos.

Una opción de última generación Contar con una cobertura telefónica optimizada es esencial para mantenerse comunicado y optar por un buen funcionamiento del internet. En este caso, la instalación del D&T Signal Booster es la garantía de una buena comunicación y conexión móvil. Su propósito es fortalecer la estabilidad y el alcance de la señal, compatible con redes GSM, 2G, 3G, 4G, WCDMA Y DCS.

Además, el dispositivo tiene un tamaño compacto y su instalación es rápida y sencilla. También cuenta con un acceso de red más rápido, brinda mayor duración a la batería y también mayor cuidado a la salud, ya que el teléfono celular disminuye la intensidad de radiación. Asimismo, las mejoras que proporciona a sus usuarios están adaptadas a sus necesidades.

Por otro lado, es importante destacar que el amplificador proporciona una buena señal a todos los dispositivos que se encuentren en el área de cobertura, sin dañar la señal de ningún usuario.

La instalación de D&T Signal Booster Existen diferentes tipos de amplificadores de señal dependiendo de la amplitud del espacio, sin embargo, el D&T Signal Booster puede utilizarse en casas, apartamentos y autocaravanas. Su funcionalidad es tan amplia que se adapta a cualquier lugar. Además, se ajusta a todas las frecuencias utilizadas por las compañías telefónicas en España y otros países del mundo, con operación Tri-Bandas y el dispositivo cuenta con una antena omnidireccional para exteriores, así como una antena para interiores.

Domotics and Technology es una empresa especializada en el desarrollo de las nuevas tecnologías, transformando espacios convencionales en lugares inteligentes, adaptando las nuevas tendencias de la comunicación, enfocándose en la transformación de hogares para personas mayores con movilidad reducida.

Trabajan también con tecnología domótica avanzada en interruptores inteligentes o smart, con gran estabilidad en la red.

Disfrutar de una tecnología eficiente y optimizar los recursos diarios es beneficioso para el hogar y los lugares de trabajo, así como contar con el respaldo de una empresa con servicios de optimización tecnológica como Domotics and Technology permite la evolución a los nuevos avances de la tecnología.



