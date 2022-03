Signaturit posiciona a dos empresas de su grupo en el ranking FT 1000 del Financial Times del 2022 Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 17:25 h (CET) Destacada en la posición 149, Signaturit repite por tercer año consecutivo en el ranking siendo la cuarta empresa española que más crece, la segunda dentro del sector tecnológico y la única de firma electrónica junto a Ivnosys. La valenciana Ivnosys entra por primera vez en el índice FT 1000, ocupando el puesto 680 y perteneciendo a una de las únicas cuatro empresas de la Comunidad Valenciana incluidas Signaturit e Ivnosys, legaltechs españolas líderes europeas en servicios de confianza y gestión de transacciones digitales, han sido incluidas como dos de las 1.000 compañías más disruptivas y con mayor tasa de crecimiento en Europa en la sexta edición del prestigioso ranking elaborado anualmente por el diario Financial Times, FT 1000, que comprende el periodo entre 2017 y 2020.

En el número 149, Signaturit aparece como la cuarta empresa española que más crece y la segunda dentro del sector tecnológico. Ivnosys, por su parte, ha sido destacada en el puesto 680. Ambas, son las únicas compañías españolas del ranking especializadas en el servicio de firma electrónica.

En el periodo analizado, Ivnosys y Signaturit, que se unieron en abril de 2021 respaldadas por el fondo PSG, aún no habían formalizado su integración, lo que deja entrever que su crecimiento se verá todavía más potenciado ahora que han ensamblado fuerzas convirtiéndose en el líder europeo de transacciones digitales junto con su socia Universign.

Desde su fundación en 2013, Signaturit ha superado los 62.435 clientes en 40 países y en 2019 cerró su primera ronda de financiación de serie A por valor de 7 millones de euros. En el periodo analizado, ha tenido un crecimiento anual de 921.07% y, en 2020, contaba con 95 empleados respecto a los 37 de 2017.

Por su parte, Ivnosys, fundada en el 2011, ha alojado más de 570.000 certificados digitales desde su nacimiento, y en el periodo analizado ha tenido un crecimiento anual del 233,95% con una tasa anual de crecimiento compuesto del 49,47% y unos ingresos de 8,74 millones y 106 empleados respecto a los 34 de 2017.

El FT 1000 de 2022, que es elaborado en colaboración con la plataforma de datos alemana Estatista, ha querido destacar en esta ocasión la fortaleza de las compañías frente a las restricciones derivadas de la pandemia y las fricciones comerciales relacionadas con el Brexit.

Geográficamente y con 235 organizaciones, Italia se sitúa al frente de los países con más empresas en crecimiento, seguido de Alemania y Reino Unido. España, solo cuenta 49 compañías incluidas.

En palabras de Sergio Ruiz, CEO de Signaturit e Ivnosys: “que dos de las tres compañías actuales que conforman el grupo Signaturit aparezcan en un ranking europeo del nivel del FT 1000, evidencia que vamos por el buen camino y la integración de ambas compañías nos va a situar en lo más alto de Europa. La inclusión en este índice no es solo un motivo de orgullo para nosotros, sino que nos impulsa a seguir creciendo y aumentando nuestro catálogo de soluciones digitales para el mayor número de organizaciones posible”.

