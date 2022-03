La importancia de disponer de un punto de recarga para el coche eléctrico Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 15:20 h (CET)

En la actualidad, muchos de los conductores que tienen un vehículo eléctrico u aquellos que desean adquirir uno, se preguntan dónde pueden encontrar un punto de recarga coche eléctrico para recargar su vehículo.

Una alternativa para recargar las baterías de estos vehículos es la instalación en el garaje propio de un Wallbox. Se trata de un dispositivo de carga que puede instalarse fácilmente en cualquier garaje y sin exceder la potencia contratada, ya que usa un modo inteligente de gestión de la energía que puede programarse en aquellas horas en las que el coste de electricidad es más económico.

Una de las empresas líderes en la instalación de infraestructuras de recarga para particulares y empresas es Smart Wallboxes, empresa dedicada a la movilidad eléctrica de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Se encargan de todo el proceso de instalación, legalización y mantenimiento de los cargadores para que el conductor no tenga que preocuparse por nada.

Ventajas de instalar un punto de recarga de coche eléctrico con Smart Wallboxes Los dispositivos de carga para coches eléctricos e híbridos han ganado muchos adeptos en el sector, y esto se debe a que los cargadores ofrecen múltiples ventajas como eliminar la ansiedad de la autonomía gracias a que el usuario diariamente siempre dispone de su vehículo con la máxima autonomía.

Destacan también por su elevada calidad, ya que los Wallbox cuentan con la certificación TUV, CE que garantiza máximo rendimiento y seguridad, evitando así cualquier tipo de sobre calentamiento que podría poner en riesgo la instalación eléctrica. Además, están fabricados con un sistema inteligente que ajusta dinámicamente la potencia, dependiendo de las necesidades del vehículo y del consumo eléctrico contratado por el usuario. De esta manera, nunca sobrepasa el límite contratado y esto facilita que el coche pueda cargarse más rápido y pueda controlarse el consumo de la tarifa de luz.

Otras de las ventajas es su fácil instalación, porque pueden adaptarse rápidamente a cualquier vivienda, comunidad de propietarios o empresa. Por último, destaca su conectividad, con tan solo descargar una app, tener una tarjeta de proximidad RFID o un teclado, el conductor puede controlar y supervisar el funcionamiento del cargador.

Apostar por la movilidad sostenible de la mano de Smart Wallboxes Smart Wallboxes en su propósito por contribuir al desarrollo de la movilidad sostenible, cuenta con un equipo de ingenieros y expertos en el sector, que se encargan de todo lo referente al asesoramiento e instalación de los puntos de carga para coches eléctricos en los garajes de las viviendas, parkings comunitarios y en empresas.

La compañía asegura que los Wallbox, en cualquiera de sus modelos, son muy fáciles y rápidos de instalar. Además, destacan que en el caso de instalaciones en parkings comunitarios, gracias a la Ley de Propiedad Horizontal, no requieren de un permiso de la junta de propietarios para su instalación, simplemente la notificación de que se va a instalar. Asimismo, la normativa permite llevar una línea eléctrica desde el contador de la vivienda hasta la plaza de garaje del parking comunitario, sin ningún tipo de inconveniente.

Instalar un punto de recarga doméstico es una gran ventaja para los conductores de vehículos eléctricos, porque pueden evitar las largas colas, ahorrar tiempo y garantizar siempre la autonomía de su vehículo y la mejor manera es hacerlo con una empresa con experiencia en el sector como Smart Wallboxes, de esta forma se evitarán problemas y riesgos a la hora de manipular la instalación eléctrica de la vivienda o empresa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Deshacerse de las deudas con AFFIDAVIT ABOGADOS, Concurso Exprés ¿Cómo es un tour 360? Martins Things Cómo introducir a los más pequeños en los ritmos de batucada HBWell se consolida como la aplicación líder en el financiamiento de tratamientos médicos ¿Qué es el SII en España?