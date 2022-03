¿Qué tipos de tarifas en seguros de decesos existen? Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 13:46 h (CET)

Hoy en día, cubrir el coste económico de un servicio funerario puede resultar complejo para más de una familia en España, sobre todo, cuando se trata de un suceso fortuito. Por esta razón, cada vez son más las familias que optan por el seguro de decesos como una alternativa útil para recibir asistencia ante esta situación.

Sin embargo, en el proceso de elección de una póliza puede depender de varios factores, por lo cual es común preguntarse qué tipos de tarifas de decesos existen y cómo influyen en el servicio que prestan las compañías aseguradoras al respecto.

Ante esto, Seguros Academy se ha consolidado como una de las principales consultoras de seguros más destacadas por ofrecer información continua y actualizada acerca de las diferentes pólizas de seguro, con el objetivo de ayudar a las personas interesadas en un seguro de deceso a tomar la decisión más acertada.

Varios tipos de tarifas en seguros de decesos La edad y el domicilio son dos de los elementos que más influyen dentro de la cotización de un seguro de decesos. No obstante, al margen de estos elementos también existen diferentes modalidades de tarifas asociadas directamente a las primas aplicadas dentro de estos seguros.

En este contexto, la prima nivelada es más recomendada. Generalmente, las tarifas de esta prima son fijas, es decir, no sufren un incremento pronunciado, solo el relacionado con la actualización de los capitales.

Por otra parte, la prima natural incrementa su coste a medida que avanzan los años. Este tipo de pólizas funcionan de forma similar a los seguros de vida, siendo su renovación un proceso aplicado anualmente.

Información actualizada y transparente en materia de seguros Con más de 65 años de experiencia como asesores, Seguros Academy se ha posicionado en el mercado por proporcionar información actualizada, transparente y de gran utilidad para los interesados en adquirir pólizas de diferentes tipos.

A través de una consultoría individualizada, estos profesionales brindan a los interesados en seguros, información acerca de puntos específicos como los tipos de tarifas en seguros de decesos y otros temas importantes que contribuyan a que el futuro asegurado seleccione la alternativa más ajustada a sus necesidades y presupuesto.

En su página web, los interesados en obtener asesoría de los profesionales de Seguros Academy podrán establecer contacto directo y disipar todas las dudas existentes para contratar el seguro que necesitan.



