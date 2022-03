Cepillo de dientes de diseño, un buen detalle para regalar a los invitados gracias a MyOwn Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 13:39 h (CET)

El cepillo de dientes es fundamental para una higiene bucal diaria. Su uso influye en la eliminación de bacterias, así como también en el cuidado de las encías y el esmalte dental. También ayuda a prevenir la aparición de caries, mal aliento, sensibilidad y enfermedades bucales.

El desgaste por un mal uso de los cepillos de dientes hace que su cambio sea constante. Contar con uno que se adapte a la personalidad de cada persona no es algo común, por eso, MyOwn es una opción para quienes se preocupan por la estética y calidad de este tipo de productos.

Un cepillo dental de diseño La arquitectura y el diseño son comúnmente esenciales en el baño de cualquier hogar. Tener un cepillo de dientes que combine con la decoración del hogar no es común. Sin embargo, MyOwn surgió para cambiar esta perspectiva, haciendo del cepillo de dientes una herramienta importante y divertida.

Los filamentos de MyOwn remueven tanto residuos como bacterias y no generan incomodidad en el cepillado de la lengua por su diseño ovalado. También han sido probados y creados por profesionales de la odontología. Además de eso, cuentan con una vida útil que está por encima de los cepillos convencionales, convirtiéndose en un producto ecológico y socialmente responsable.

Actualmente, existen diferentes dentífricos en el mercado, pero ninguno ofrece un sabor que proporcione una agradable sensación en el cepillado. No obstante, entre los productos de MyOwn, se encuentra la pasta dental con sabor a coco y limón. Este dentífrico de agradable sabor evita la caries, la sensibilidad, la enfermedad periodontal y la halitosis y proporciona una buena higiene bucal.

Una colección para cada personalidad MyOwn cuenta con diseños con una geometría plana, un material de gran estabilidad y que cumplen los estándares del Control Europeo y la FDA. Así mismo, están segmentados en colecciones, que van con la personalidad de cada persona. Entre ellas, están los diseños Art Deco, que muestran carácter y personalidad con colores oscuros y vanguardistas; también la Camo Collection, con un print army en colores verdes, negro, azul y rosa; y también la Pure Collection, un cepillo blanco en combinación con tonos dorados y grises.

MyOwn es referencia por ser una opción original y útil cuando se trata de obsequiar un pequeño detalle para los invitados a una fiesta, boda, comunión, despedida, cumpleaños, bautizo, etc. Sus cepillos de dientes y dentífricos son un regalo ideal, ya que sus diseños se amoldan a todo tipo de personalidad, sexos y edades. Además, la marca dispone de envío gratis a la península por compras superiores a los 19 €.



