Beneficios que aporta el exfoliante facial de Finaderm

martes, 8 de marzo de 2022, 13:03 h (CET)

Cada cierto tiempo, la piel pasa por un proceso de regeneración celular donde las células muertas son reemplazadas por células nuevas. Esta renovación ocurre de forma natural, aunque puede verse afectada por agentes externos como los rayos solares.

Como consecuencia de esto, la piel se reseca, pierde su brillo y aparecen en ella manchas. Una solución a esto es exfoliar la piel del cuerpo y de la cara de forma regular. Finaderm es una empresa de alta cosmética que ofrece a las personas un exfoliante facial que ayuda a oxigenar los poros y limpiar impurezas de la piel del rostro.

Finaderm y su exfoliante facial Finaderm es una empresa de alta cosmética farmacéutica que cuenta con una línea de cosméticos testados dermatológicamente para garantizar su eficacia y los beneficios de estos en la piel de quien los use. Actualmente, ofrece a las personas su exfoliante facial Scrub, el cual recomienda aplicar una o dos veces por semana (dependiendo del tipo de piel) para eliminar las impurezas de la cara y oxigenar los poros de esta.

Los ingredientes de este exfoliante son micropartículas naturales de lava volcánica y riolita y aceite de cereza. Las micropartículas logran abrir los poros de la piel y limpiarla con profundidad sin dañarla y, además, previenen la irritación. Mientras que el aceite de cereza ayuda a mantener la piel hidratada. Esta sustancia también tiene propiedades antiinflamatorias y fotoprotectoras, por lo que es de gran ayuda para tratar el acné y las pigmentaciones. El exfoliante facial Scrub también contribuye a que la piel reciba y absorba mejor los productos que se apliquen para su cuidado.

La importancia de las exfoliaciones faciales La exfoliación es un proceso de limpieza y rejuvenecimiento de la piel que debe hacerse de forma regular para ayudar a la regeneración efectiva de las células. De esta forma, las personas logran remover de su piel impurezas que no se eliminaron de manera natural. Como resultado de esto, se abren los poros y se oxigena la piel, esta se vuelve más suave y recupera su brillo, consiguiendo una pigmentación homogénea.

Además de esto, una piel exfoliada es más receptiva a las cremas y tónicos, los cuales se absorben mejor. En las exfoliaciones, ya sea de la cara o el cuerpo, es necesario utilizar productos de calidad y seguros que permitan mantener la piel saludable de quien los utilice. Por eso, la empresa Finaderm ofrece un exfoliante facial testado dermatológicamente que logra una limpieza profunda de la piel del rostro, el cual también aporta nutrientes y ayuda a mantener la hidratación.

El exfoliante facial Scrub de Finaderm es un producto natural, seguro y eficaz para limpiar las impurezas, oxigenar los poros y disminuir las manchas del rostro. Este producto ayuda a prevenir la irritación de la piel y permite que esta absorba mejor las cremas y los tónicos nutritivos.



