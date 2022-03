Cesce y Borrox lanzan el primer seguro de crédito digital: Factura Segura Exprés Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 14:22 h (CET) Factura Segura Exprés es uno de los proyectos que posicionan a Cesce como líder de la transformación digital del seguro de crédito y de caución en España. Está dirigido a facturas de hasta 10.000 € financiadas a través de Borrox y se trata de una solución innovadora contra el impago de ventas a crédito sobre facturas individuales financiadas Como ya anunciaba Fernando Salazar, presidente ejecutivo de Cesce, entre los retos del 2022 de la compañía destaca el seguro digital. Este sector no puede mantenerse ajeno a un mundo cada vez más digitalizado y a una cartera de clientes que cada vez demanda más las facilidades que la digitalización trae parejas.

Así, hoy la compañía ha presentado de la mano de Borrox, su socio en este proyecto, su nuevo producto 100% digital: Factura Segura Exprés. Se trata del primer seguro de crédito digital planteado en el entorno insurtech y fintech. Sus impulsores lo definen como “una solución innovadora y flexible contra el impago de ventas a crédito sobre facturas individuales financiadas”.

Este producto, que puede contratarse íntegramente online, está dirigido a facturas de hasta 10.000 € financiadas a través de Borrox cuyo vencimiento no tenga lugar dentro de los 30 días siguientes a la solicitud y el plazo de pago no exceda los 180 días.

Entre las ventajas que brinda Factura Segura Exprés destacan la posibilidad de asegurar facturas individuales financiadas por Borrox, sin necesidad de análisis o valoración del resto de la cartera, o la contratación inmediata y online con precio cerrado a través del área de cliente de la plataforma digital de financiación. Además, los clientes pagan una prima única por uso sobre el importe financiado de la factura, sin gastos de permanencia ni otros compromisos.

Factura Segura Exprés ofrece una cobertura del 90% y un plazo de indemnización de dos meses desde la comunicación del impago más 10 días para efectuar el pago. Además, su contratación incluye la asistencia especializada de Borrox en el proceso de gestión de cobros y recuperación de impagos, un servicio que la compañía ofrece a todas aquellas empresas que obtienen financiación a través de su plataforma.

Los portavoces de ambas entidades han destacado la necesidad de buscar sinergias que desemboquen en productos ágiles, personalizados y punteros. Fernando Salazar, presidente de Cesce, ha añadido: “Este año la digitalización jugará un papel crucial en nuestra empresa y para ello necesitamos partners como Borrox, nativos digitales que nos ayudarán en nuestra conversión y con los que conquistaremos los retos de la nueva era del seguro de crédito”.

Karim Kaidi, CIO de Cesce, ha querido destacar el papel de Cesce como abanderado de la transformación digital del seguro de crédito y de caución en España “Factura Segura Exprés es uno de los muchos proyectos de digitalización en los que llevamos años trabajando. Queremos seguir liderando el área de avances tecnológicos en el sector asegurador y para ello nuestro objetivo es ofrecer productos novedosos y seguir modernizando nuestros procesos”.

Borrox, empresa líder en el descuento de facturas y pagarés online, enfatiza que unir la financiación junto con el seguro digital es un nuevo hito enfocado a generar más liquidez financiera a las pymes. Muchas de estas empresas están afrontando una gran crisis provocada por las devoluciones de los préstamos ICO y los nuevos retos inflacionistas, a lo que se suma la crisis de desabastecimiento de productos y la subida de los precios de la energía.

A través de la plataforma Borrox, el solicitante de financiación que cumpla con los criterios será informado del precio de financiación y seguro de manera inmediata y conjunta. El solicitante podrá obtener liquidez en 24 horas, todo ello a través de un solo clic.

Sobre Cesce

Cesce, Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del riesgo comercial y la emisión de seguro de caución y garantías en Europa y Latinoamérica.

Cesce es además la Agencia Española de Crédito a la Exportación (ECA) y asegura por cuenta del Estado Español, los riesgos de la internacionalización a medio y largo en todos los mercados y a corto plazo en los países emergentes. Asimismo cubre también por cuenta del Estado los riesgos de los contratos a medio y largo plazo con consumidores electrointensivos.

Cesce impulsa el crecimiento a largo plazo de sus más de 140.000 clientes, facilitándoles soluciones inteligentes para la gestión del crédito comercial que abarcan toda la cadena de valor del negocio – prospección de mercados, gestión y transferencia del riesgo y acceso a la financiación – y soluciones de caución y garantías que les permitan abordar nuevos proyectos y negocios.

Cesce celebra este año su 50 aniversario operando en el mercado donde se ha consolidado como un grupo estable y solvente.

Sobre Borrox

Borrox forma parte del grupo Summa I.S. El grupo está enfocado en la financiación a pymes a través de diferentes canales y plataformas. En los últimos años ha descontado más de 1.500 MM € en facturas y pagarés a través de medios digitales. Este hito le convierte en líder indiscutible de la financiación online en España.

Borrox realiza toda su operativa a través de su página web www.borrox.com, permitiendo a las pymes realizar todas las gestiones de manera online, reduciendo el tiempo de respuesta y los costes de descuento.

Borrox se ha consolidado como uno de los principales líderes en la financiación directa online. A través del acuerdo con Cesce busca llegar a todavía más pymes que tengan tensiones de tesorería. Además del descuento de facturas y pagarés del sector privado, que ahora reforzará con la nueva alianza con Cesce, también destaca por su liderazgo en el descuento de facturas del sector público.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rentokil Initial contribuye a la protección de los niños atrapados en la crisis de Ucrania La Unidad de la Mujer del Ruber Internacional explica qué es y cómo puede afectar la enfermedad de Chagas El primer proyecto social de Harvest Trading Cap «Un techo para mi abuelo» La empresa Megasur pone en marcha una acción para ayudar a Ucrania enviando alimentos y medicamentos Signaturit posiciona a dos empresas de su grupo en el ranking FT 1000 del Financial Times del 2022