101 Cachorros garantiza una buena práctica en cuidados y buen trato con los clientes

Provocando que la persona que visite el establecimiento disfrute cuando está allí y sienta la tranquilidad y la confianza de comprar en ese lugar, el trato al cliente debe ser siempre un factor esencial para todo establecimiento.

Esto es igual de importante incluso más en la entrega de una mascota, siendo este el nuevo miembro de la familia, considerando que quienes visitan estos establecimientos son personas que no solo van a adquirir un animal, sino que van a buscar a una mascota que se convertirá en un miembro más de su familia. Esta es la filosofía que maneja 101 Cachorros, una tienda de cachorros muy cerca de la capital de Madrid donde el buen trato con el cliente y a los animales es lo más importante.

¿Por qué es importante conocer el negocio? La buena práctica en el cuidado de los cachorros, así como el trato al cliente son dos aspectos fundamentales para cualquier tienda dedicada a este maravillo trabajo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, hoy en día, hay muchos establecimientos y plataformas online en este sector que son de dudosa procedencia y que, además, llevan a cabo una mala práctica. Estos no solo no garantizan el buen estado de los cachorros, sino que tampoco ofrecen precios reales, transmiten “comerciales” sin información, poseen empleados sin titulaciones y, por lo tanto, no cualificados e incluso muchas funcionan en instalaciones ilegales.

Por esta razón, es recomendable que cualquier persona que se dirija a un negocio de este tipo o acceda a una web perteneciente a este sector debe consultar primero muy bien sus reseñas. De esta forma, se puede asegurar de comprar en un lugar que cumpla con los requerimientos necesarios y, además, de que obtiene un trato adecuado.

Valores que son de vital importancia La empresa 101 Cachorros es una tienda madrileña que se dedica a la venta de perros de raza 100 % certificada, todos ellos en perfectas condiciones de salud, con documentación en regla y al día. Además, cada uno está vacunado, desparasitado, cuenta con el microchip correspondiente, certificado de pureza de raza e incluso pasaporte oficial europeo.

No obstante, sus valores no se centran solo en el trato y el cuidado que tienen con estos animales, sino que también dan mucha importancia al trato que ofrecen a los clientes. Este es de hecho un aspecto fundamental, ya que un cliente que se siente bien atendido y a gusto siente más tranquilidad a la hora de elegir al cachorro que se convertirá en un miembro más de su familia.

Un cliente que se marcha feliz por haber adquirido un perro y haber sido tratado adecuadamente, es un aspecto diferenciador para el establecimiento que ha ayudado a la familia a encontrar su mascota ideal. No obstante, al mismo tiempo, es una forma de garantizar que el cliente se vaya satisfecho, que confíe en los servicios de esa tienda y que le motive a volver o a ofrecer sus recomendaciones.