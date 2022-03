Caretta, una de las marcas líderes en ventas mundiales de minicaravanas Emprendedores de Hoy

El contacto con la naturaleza trae múltiples beneficios para el ser humano, mejorando la salud y el estado de humor. Ir de camping es una buena opción para alejarse de la rutina y pasar tiempo con los familiares y amigos. Uno de los vehículos que se ha hecho indispensable para estas prácticas son las minicaravanas.

Sus pequeñas dimensiones y el peso reducido la hacen perfecta para ser remolcada a cualquier destino. Comprarlas puede ser una buena inversión para los campistas recurrentes. En minicaravanas.com, es posible encontrar furgonetas camperizadas Caretta, la marca número uno en ventas a nivel mundial, que comercializa en más de 45 países.

minicaravanas.com: las mejores furgonetas camperizadas minicaravanas.com es uno de los comercios encargados de comercializar la marca Caretta en España. Actualmente, tienen a disposición varios modelos ideales que garantizan una mayor comodidad, seguridad y disfrute.

La Caretta 1500 es el modelo más popular en el mercado de miniautocaravanas. Su estética externa está dominada por llantas robustas y protecciones laterales que le otorgan un look elegante y deportivo. Sin embargo, la practicidad y comodidad de su estancia interna es lo que la diferencia de la competencia. En un espacio reducido, incorpora todo lo esencial para viajar, sin dejar de lado el confort. Una variación de esta es la Caretta 1500 Familiar, la cual incluye una tienda de techo, pero mantiene la misma configuración. Gracias al amplio espacio anexado, aumenta su capacidad a 6 personas, haciendo posible los viajes con familia o amigos.

Una minicaravana creada para los campistas más exigentes que llevan sus aventuras a otro nivel, es la Caretta Off Road. Sus ruedas todoterreno y las barras protectoras le permiten recorrer cualquier camino, por difícil que sea.

Por otro lado, está la furgoneta camperizada Caretta Uncle. Es el modelo más grande de la serie Caretta y tiene capacidad para 4 personas. A pesar de su tamaño, conserva la esencia de las minicaravanas, brindando la total libertad de viajar en familia.

Caretta: una marca con prestigio Esta marca cuenta con más de 45 años en el mercado trabajando de manera permanente en la fabricación de caravanas. Con el paso del tiempo y con la experiencia acumulada, han ido perfeccionando sus diseños hasta convertirse en la marca más vendida a nivel mundial. De hecho, gracias a su tecnología, diseño y producción, las minicaravanas Caretta han ganado un lugar entre la colección del Museo Erwin Hymer de Alemania. Este es un privilegio del cual solo gozan las firmas de mayor prestigio en el mundo.

Los productos Caretta están disponibles en todos los continentes, de hecho, es posible encontrarlos en 45 países. Por ser una firma internacional, fabrican microcaravanas modernas con la mejor relación calidad-precio del mercado. Esto les otorga un atractivo extraordinario para la compra.

Todos los productos Caretta son elaborados maximizando al máximo los aciertos, desde la elección de materia prima. Esto les aporta altos estándares de calidad, seguridad y durabilidad, lo cual proporciona satisfacción a sus clientes y les mantiene en el puesto 1 en ventas.



