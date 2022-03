OK Mobility entra en Frankfurt expandiendo sus servicios de movilidad en Alemania

La nueva Store, ubicada dentro del aeropuerto alemán, se suma a la que la empresa de movilidad global ya dispone en el Aeropuerto de Múnich OK Mobility sigue avanzando en su plan de expansión internacional en Alemania y abre, a partir de abril, una nueva Store dentro del Aeropuerto de Frankfurt. Con esta apertura, la empresa de movilidad global refuerza su presencia en el país germánico y lo hace entrando en esta importante ciudad alemana, considerada como uno de los mayores centros financieros del mundo.

La nueva Store estará ubicada en la terminal 2 del aeropuerto, principal punto de conexión con los vuelos internacionales provenientes de España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Con esta apertura, OK Mobility ya está presente en los dos aeropuertos alemanes que mayor tráfico de pasajeros reciben a lo largo del año, situándose el aeródromo de Frankfurt con 70,5 millones de pasajeros en 2019 y el de Múnich con 48 millones.

En términos de pasajeros, el Director de Expansión de OK Mobility, Víctor Gómez, y el Senior City Manager de OK en Alemania, Alexander Gelzinger, afirman que “el Aeropuerto de Frankfurt es el tercero de Europa y el número 11 del mundo, por lo que nuestra presencia dentro de él nos permitirá seguir fortaleciendo la marca OK a nivel internacional”.

La compañía inició su actividad en el país germánico en 2020, con la apertura de una Store en el Aeropuerto de Múnich; el único aeropuerto de Europa clasificado con 5 estrellas por la prestigiosa organización Skytrax y considerado como el quinto mejor del mundo.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su gran satisfacción y destaca que “OK es la palabra que más se utiliza en el mundo a diario, lo que sitúa la marca OK Mobility, sin lugar a duda, como la marca de movilidad con más potencial y proyección internacional del mercado”. “Abrir nuevos destinos internacionales es un paso natural que forma parte del ADN de OK y Frankfurt se suma a la lista de otras muchas nuevas aperturas que llevaremos a cabo este año en las principales capitales europeas”, añade Ktiri.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Frankfurt con recogidas a partir del mes de abril a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia gama de vehículos modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades de movilidad de cada cliente y a su tipo de viaje.