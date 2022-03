El 28,1% de las mujeres en edad laboral están en riesgo de pobreza y exclusión según Fundación Adecco Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 10:29 h (CET) La Fundación Adecco ha desarrollado una campaña de sensibilización con el mensaje "Tenemos que fijarnos más", que refleja el difícil viaje que las mujeres en riesgo de exclusión tienen que emprender para encontrar trabajo. El vídeo principal ha contado con las voces y personalidad de Carolina Iglesias y Victoria Martín, humoristas y ganadoras del premio Ondas al mejor podcast por ‘Estirando el chicle’. La campaña puede visualizarse en: fijate.org Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, un marco en el que la Fundación Adecco, con el apoyo de 103 empresas comprometidas, celebrará la Semana de la Mujer 2022 con un doble objetivo: acelerar el acceso al empleo de las mujeres con mayor riesgo de exclusión, dotándoles de recursos y herramientas para incrementar su empleabilidad y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre los obstáculos que aún tienen que sortear para competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral.

Esta iniciativa es fruto de la misión social #EmpleoParaTodas de la Fundación Adecco, y se alinea con la Agenda 2030 dando respuesta, concretamente, a 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible: fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico. Además, el ODS 17 establece la importancia de generar alianzas, siendo la Semana de la Mujer 2022 el mejor ejemplo de la unión y el compromiso empresarial para contribuir a un reto de primer orden, como es la igualdad de la mujer en el mercado laboral.

4,2 millones de mujeres en edad laboral, en riesgo de exclusión social

Históricamente, la mujer se ha enfrentado a dificultades adicionales en su búsqueda de empleo que le acompañan a lo largo de toda su vida activa, como así lo reflejan los principales indicadores laborales. Así, su tasa de paro alcanza el 15%, frente al 11,7% de la masculina y son las primeras en retirarse del mercado laboral cuando la situación familiar lo requiere, como prueba la inactividad por razones del hogar: 2,9 millones de mujeres no trabajan por motivos familiares y/domésticos, una cifra casi 7 veces superior a la de los hombres (430.600). Otros factores como la brecha salarial, del 20% (ellas cobran un 20% menos que ellos), constatan, asimismo, el menor reconocimiento social que tiene la carrera profesional de una mujer y las dificultades añadidas que afrontan para consolidarse en el mercado laboral.

Hoy se contabilizan un total de 4.231.018 mujeres entre 16 y 64 años -el 28,1% de las que tienen edad laboral- en riesgo de pobreza y/o exclusión social, siendo el desempleo el principal desencadenante. Esta vulnerabilidad se cierne sobre todo sobre las mujeres más jóvenes, que son las que anotan cotas más elevadas de exclusión social (33,8%), seguidas de las mujeres mayores de 45 años, cuyo riesgo de exclusión alcanza el 27%.

Algunas mujeres están especialmente expuestas a la exclusión social. Es el caso de las desempleadas de larga duración, las mujeres con discapacidad, con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, quienes siguen encontrando grandes dificultades para encontrar un empleo estable. “Muchas de ellas no habían culminado el proceso de recuperación de la “otra crisis” y la pandemia les abocó a situaciones críticas, situándolas en la pobreza o al filo de la misma. Es en estos momentos de recuperación cuando debemos trabajar firmemente para que no se queden atrás y puedan salir adelante a través de un empleo que les proporcione autonomía, realización personal y garantías de futuro”- señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Talleres para empoderar a las mujeres en riesgo de exclusión

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Adecco vuelve a poner en marcha su Semana de la Mujer 2022, con el doble objetivo de acelerar la empleabilidad de las mujeres con mayor riesgo de exclusión y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre los obstáculos que aún tienen que sortear para competir en igualdad de condiciones el mercado laboral.

Así, durante esta semana, la Fundación Adecco intensificará su actividad de orientación e intermediación laboral, esperando poder acompañar a más de 300 mujeres en riesgo de exclusión. Para ello, se realizarán talleres formativos en las 15 delegaciones de la Fundación Adecco en España ubicadas en Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Las Palmas, Tenerife, Mallorca, Sevilla, Málaga, San Sebastián, Bilbao y Pamplona.

Estas sesiones harán un recorrido 360º sobre todo el proceso de búsqueda de empleo, abordando con detalle todas las fases que intervienen en este itinerario: desde la definición del objetivo profesional o la preparación del currículum hasta el uso de los portales de empleo y LinkedIn, como herramientas imprescindibles en el mercado laboral del siglo XXI.

Los talleres formativos se verán reforzados por los consejos y claves de dos mujeres referentes: Eva Porto, influencer de Recursos Humanos, y la atleta con discapacidad Carmen Giménez. Ambas utilizarán sus redes sociales como altavoz para llegar a las mujeres más vulnerables y lanzar un mensaje de inspiración que motive a las desempleadas en el proceso de búsqueda de trabajo.

El camino hacia el empleo: un difícil recorrido para más de 4 millones de mujeres

Además de trabajar directamente con las mujeres en su empleabilidad, la Fundación Adecco y las 103 empresas colaboradoras han unido esfuerzos para lanzar un mensaje de sensibilización que cale en la sociedad y en las empresas, generando conciencia sobre las dificultades laborales que afrontan las mujeres en riesgo de exclusión, y que muchas veces permanecen invisibilizadas.

De este modo, durante estos días la Fundación Adecco y sus empresas colaboradoras están difundiendo un video de sensibilización con el mensaje “Tenemos que fijarnos más”. En esta campaña se da a conocer la historia de Belén, que es también la de más de 4 millones de mujeres en riesgo de exclusión. Narrada en tono de humor por Victoria Martín y Carolina Iglesias, humoristas, presentadoras y ganadoras del premio Ondas 2021 por el Podcast ‘Estirando el chicle’. Esta campaña invita al mismo tiempo a la crítica reflexión sobre el duro contexto que acompaña a las mujeres con más dificultades y que tanto complica su búsqueda de empleo.

“Detalles aparentemente insignificantes como acudir a una entrevista de trabajo en transporte público, con el coste que conlleva, se convierten en misión imposible para muchas mujeres que ni siquiera pueden financiar necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. Sin un apoyo certero y específico, pueden entrar en una espiral de exclusión y pobreza de difícil salida, a la que a menudo se ve arrastrada toda su unidad familiar. Esto es precisamente lo que hemos querido reflejar en el vídeo”- señala Begoña Bravo, responsable del Plan de Integración de la Fundación Adecco.

“Nuestro objetivo es dar visibilidad a la realidad de privación material severa y exclusión que presentan más de 4 millones de mujeres y sus familias en España, pero sin dejar de subrayar, al mismo tiempo, el talento que albergan y que resulta estratégico para la competitividad de las empresas y de nuestro país en su conjunto”- añade Francisco Mesonero.

El vídeo puede visualizarse en la web fijate.org

