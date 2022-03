Cybasque trabajará con Women4Cyber para potenciar la incorporación de mujeres al sector de ciberseguridad Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 10:33 h (CET) La Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi (Cybasque) ha firmado un acuerdo con la asociación Women4Cyber Spain para desarrollar acciones conjuntas, talento femenino al sector de la ciberseguridad en Euskadi El presidente de Cybasque, Xabier Mitxelena, y la presidenta de las asociación Women4Cyber Spain, Eduvigis Ortiz, han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar de manera conjunta y potenciar la incorporación de mujeres al sector de la ciberseguridad en la Comunidad autónoma vasca. Para ello, Cybasque trabajará de manera estrecha con W4C Spain, delegación española de la Fundación Europea sin ánimo de lucro W4C, cuyo objetivo es promover, impulsar y apoyar la participación de las mujeres en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías.

El acuerdo suscrito contempla, entre otros aspectos, el desarrollo de actividades conjuntas como, entre otras, jornadas, eventos o masterclass. El objetivo de estas iniciativas es inspirar a chicas y mujeres de la Comunidad autónoma vasca que estén ya formándose o trabajando en ciberseguridad, o que quieran conocer de primera mano a expertas/os de diferentes ámbitos e industrias que desarrollan su trabajo en este ámbito. Se trata, en definitiva, de explorar y difundir las diferentes posibilidades de lo que puede llegar a ser trabajar en ciberseguridad.

Asimismo, el acuerdo de colaboración contempla programas de mentoring dirigidos a las mujeres que ya trabajan en empresas asociadas a Cybasque y al Clúster GAIA. Ambas entidades consideran que se trata de una excelente manera de desarrollar el talento, con beneficios para ambas partes (mentor y mentee), basado en la relación entre 2 personas, en la que una persona de mayor experiencia asume la responsabilidad de guiar otra persona con menos experiencia.

Según datos de Women4Cyber actualmente, las mujeres sólo representan el 24% de la fuerza laboral del sector de la Ciberseguridad, a pesar de ser casi el 50% de la población mundial. En este sentido, Eduvigis Ortiz, Presidenta de Women4Cyber Spain recuerda en sus declaraciones que “cuando empecé hace 30 años en el mundo de la ciberseguridad, las mujeres éramos solamente un 11% mientras que en 2020 éramos ya el 24%, lo que demuestra que todo el esfuerzo que estamos haciendo para darnos visibilidad está dando frutos”.

En su opinión, lo más importante es generar confianza: “es un hecho que las adolescentes pierden confianza en sí mismas aunque tengan buenas calificaciones y no se ven en una carrera técnica, en buena medida debido a los estereotipos sociales, no se ven a sí mismas haciendo frente a una carrera STEM. Vemos que las jóvenes lo tienen muy duro, hay muy poca cantera. De ahí que una de las líneas troncales de trabajo de Women4Cyber Spain sea la concienciación, la formación y el dar visibilidad”, señala.

Por su parte, el presidente de Cybasque, Xabier Mitxelena, ha recordado que uno de los objetivos de la asociación -que aglutina a más de 60 organizaciones en Euskadi-, es atraer el talento al sector de la ciberseguridad “y creemos que el acuerdo con Women4Cyber nos va a ayudar a atraer ese talento femenino hacia nuestro sector y contribuir a paliar la escasez de vocaciones técnicas dentro de dicho colectivo”.

Mitxelena ha recordado que el de la ciberseguridad es un sector en crecimiento, de futuro y atractivo profesionalmente “teniendo en cuenta que se calcula el 80% de las empresas vascas contempla desarrollar acciones de ciberseguridad en sus presupuestos”.

Sobre Cybasque

La Asociación empresarial Cybasque, es un Clúster de especialización en torno a la ciberseguridad Industrial, que responde a la estrategia de especialización inteligente de Euskadi. Actualmente agrupa a más de 60 organizaciones, y está liderando proyectos estratégicos para el despliegue de la ciberseguridad Industrial en el conjunto de las actividades económicas locales e internacionales. Entre sus principales ejes estratégicos destacan: el talento en ciberseguridad, la maduración de la demanda, el incremento competitivo de la oferta y la creación de tecnología en torno a la ciberseguridad embebida. Cuenta con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, ámbito donde se encuentra enmarcado el Basque CyberSecurity Centre.

