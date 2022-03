OM, la marca de audiología de Cione, en ExpoAudio Comunicae

martes, 8 de marzo de 2022, 09:33 h (CET) Con OM, Cione ha diseñado un modelo de negocio apto para todas las necesidades de los ópticos que quieran acceder a la Audiología, y con tres posicionamientos diferentes, en función de la aproximación que las ópticas quieran hacer, y con hasta el 100% de financiación del proyecto OM, la marca de Audiología de Cione, estará presente en ExpoOptica, en el apartado ExpoAudio. Como distribuidora pionera en acercar la Audiología a las ópticas, Cione ha ido evolucionando su proyecto para convertirlo en el que “probablemente sea el más avanzado y flexible del sector”, valora Alejandra Yañez, responsable de Audiología de Grupo Cione.

En un contexto de mercado favorable, con un 12% de los españoles con pérdida auditiva, y en un mundo cada vez más ruidoso, en el que 430 millones de personas conviven con algún grado de pérdida auditiva y en el que para 2050, se prevé que este número sea de casi 2.500 millones de personas, Cione ha desarrollado la marca OM, asociada a un nuevo plan para que la Audiología triunfe en la óptica, y los ópticos puedan diversificar su negocio, generando oportunidades de venta cruzada, al ritmo que ellos elijan. En este proyecto, Grupo Cione ha puesto en valor su experiencia de cerca de 20 años acercando la Audiología a las ópticas.

OM hace que la audición sea una realidad accesible para todos con una marca digital, cercana e incluso desenfada en el caso del público infantil, que conecta con nuevas audiencias y futuros pacientes no usuarios de audífonos.

El primer objetivo de OM es darle al óptico que haya emprendido el camino de la audiología, o que se esté planteando hacerlo, todas las herramientas necesarias para ser aún mejor. Herramientas como formación, alianzas con fabricantes y nichos de mercado tales como sectores afectados por el ruido, estar al día de lo que ocurre en el sector en tiempo real, crear comunidad entre las más de 300 ópticas con Audiología de Cione, darles procedimientos clínicos, técnicos, comerciales y de gestión para así dotar a la Audiología de entidad propia dentro del negocio, son solo algunas de ellas.

Con OM, Cione ha diseñado un modelo de negocio apto para todas las necesidades y con tres posicionamientos diferentes, en función de la aproximación que las ópticas quieran hacer a la Audiología.

En su primer escalado, es gratis. Todo aquel óptico de Cione que quiera trabajar la Audiología en OM cuenta con un Modelo básico, OM 90º, con acceso a servicios como asesoramiento, plataforma clínica, formación u otros.

El Modelo especializado un OM 180º incluye servicios off line como campañas y rotulación, protocolos y el proyecto llave en mano, u on line, como la presencia web, el escaparate digital o la asesoría digital, que los socios de Cione ya pueden probar de manera gratuita. Por último, el Modelo integral, un OM 360º que se presentará el próximo mes de septiembre.

Con este modelo OM360, Cione pondrá a disposición de los ópticos el centro OM con una experiencia de cliente única y un entorno digital al mismo nivel que la tecnología que incorporan los audífonos. Será un nuevo concepto de gabinete con una estrategia omnicanal que facilite la creación de la “audiología del futuro”.

Además, Cione, permite que los ópticos soliciten los servicios que deseen de manera independiente, sin obligación de decantarse por los modelos avanzados.

Por último, y para los ópticos que se planteen acceder a la Audiología de la mano de OM, Cione mejora sus condiciones de financiación, llegando hasta el 100% del proyecto sin intereses, con plan de amortización fácil y escalonado, en función del crecimiento del negocio.

“Estaremos presentes en ExpoAudio con la ilusión de recuperar el contacto personal con el sector que nos ha impedido la pandemia, y con las ganas de mostrar a los ópticos el gran proyecto que Cione tiene para aquellos que decidan abordar la Audiología. Les invitamos a conocer en nuestro expositor con todo detalle qué es lo que OM puede ofrecerles”, termina Alejandra Yáñez.

OM estará presente en el stand 9E 28 (ExpoAudio). Los profesionales del sector interesados en conocer más a fondo la propuesta de OM, pueden reservar cita previa para los días de la feria con responsables de la marca a través del mail om@cione.es.

