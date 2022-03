​Ni en su día las mujeres dejan de estar relegadas Solo la unidad y la lucha de todos los trabajadores de todos los sexos y orientaciones sexuales va a ir consiguiendo mayor igualdad para las mujeres Isaac Bigio

martes, 8 de marzo de 2022, 09:44 h (CET) Cada 8 de marzo se celebra el día de la mujer. A pesar de todas esas fechas y leyes favorables que hay para ella, el sexo mayoritario sigue siendo el más marginado. En cualquier momento van a haber más de 4 mil millones de damas en nuestro planeta, aunque nunca ninguna de ellas han liderado a las Naciones Unidas y a los principales ejércitos o a las mayores religiones del globo.

Poder

Hoy conmemoramos este día mientras que se enfrentan las 2 repúblicas más extensas de Europa. De los casi 2 millones de refugiados ucranianos, la inmensa mayoría son mujeres. Ninguna de ellas tiene mayor participación en los Gobiernos y Fuerzas Armadas que lideran dicha guerra. Los Presidentes y altos mandos de Putin en Moscú y de Zelensky en Kiev están compuestos casi única o totalmente por varones. Ninguna mujer ocupa el cargo de Secretario General de la OTAN ni de gobernante de sus principales potencias (EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia, España, etc.). Todos los 9 Estados con armas nucleares (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) están gobernados por hombres.

El Papa y los Patriarcas de Moscú o Kiev llaman a la paz, pero nunca ninguna dama ha ocupado esos puestos. Todos los califas, ayatolas o los millares de lamas, cardenales que han electo a un Papa, o sacerdotes que han nominado a los rabinos supremos o al profeta mormón que se supone habla directamente con Dios, han sido miembros del sexo minoritario.

De los 193 miembros de la ONU solo un poco más del 2% de ellos tienen mandatarias y la mayoría de estos jamás ha tenido una gobernante. Un caso excepcional es el de Elizabeth II quien desde hace 7 décadas es la mujer que más tiempo ha regentado en la historia, aunque ella nunca ha gobernado los 15 países, 14 territorios ultramarinos y 2 dependencias de donde ella es la monarca constitucional, pues casi todos ellos tienen primeros ministros varones.

El resto de las coronas del planeta están en poder de reyes varones, y todos los que están fuera de Europa lo han hecho siempre con déspotas masculinos que tienen muchas concubinas. La única excepción es Lesotho donde está el único rey católico del África, aunque en la vecina monarquía de Esuatini (Swazilandia) su autócrata monarca tiene 15 esposas.

En las revoluciones "socialistas" las mujeres pudieron mejorar sus condiciones, pero nunca ninguna de ellas ha liderado ninguna república "comunista".

Según Forbes, en la lista de las 10 mayores fortunas del planeta solo figuran varones. La proporción de las mujeres propietarias de grandes corporaciones, latifundios, inmuebles o tierras es mínima en comparación con las del otro sexo.

Deporte

El deporte más popular de todos los tiempos es uno masculino. Si bien ya hay fútbol femenino, todos los ojos se ponen en las copas donde únicamente juegan hombrones. En el mundial de Qatar 2022 se ha excluido a Rusia por estar atacando a Ucrania, pero no se ha hecho lo mismo con EEUU y otras potencias por haber invadido o bombardeado más naciones. Lo paradójico es que esta copa (donde se ha descalificado a quienes organizaron el pasado mundial de Moscú 2018) se juega por primera vez en un país donde las mujeres están excluidas del poder, prohibidas de andar sin restricciones religiosas y se fomenta la poligamia.

En Qatar la mayoría de sus habitantes carecen de derechos y 6,500 de ellos han muerto en las pésimas condiciones laborales para construir sus estadios y otras obras para este mundial (una cantidad de muertos mayor que la de la actual guerra ucraniana).

Tratar muy mal a las mujeres no es motivo de sanciones deportivas o comerciales. Los mayores socios petroleros de EEUU son Arabia Saudita y otras monarquías arábigas (como Qatar) en las cuales las mujeres están vetadas del poder y de las grandes decisiones, pueden ser compradas, deben usar velo, no tienen los mismos derechos que el otro sexo para el divorcio o están condenadas a ser una de las 4 esposas de un jeque. Todas estas autocracias, además, vienen masacrando a mujeres y civiles en Yemen, o han iniciado patrocinado a los talibanes, a Al Qaeda y a otros grupos terroristas partidarios de la opresión femenina.

Desigualdad

En una buena parte de los Estados del mundo (incluyendo varios de EEUU) las mujeres no puede disponer libremente de sus cuerpos y no se acepta el matrimonio igualitario.

En plena tercera década del tercer milenio hay mucho más mujeres trabajando en empleos tercerizados que los hombres. En promedio, las damas tienen condiciones laborales y salarios inferiores, mientras que muchas de ellas están condenadas a hacer solo el servicio doméstico y son las que más sufren la violencia doméstica.

En las Américas las primeras 2 presidentas (Isabel Perón en Argentina 1975 y Lidia Gueiler en Bolivia 1979) fueron depuestas por militares gorilas. La única mujer del mundo que sacó 2 veces seguidas más de 50 millones de votos (Dilma Rousseff en Brasil 2010 y 2014) fue depuesta por un golpe. Ahora, la nueva moda en esta región consiste en promover dictadoras parlamentarias. La primera fue Jeanine Añez en Bolivia 2019-20, y ahora en Perú se pretende hacer lo mismo con Maricarmen Alva en el primer golpe congresal de la historia impulsado por tantas políticas femeninas.

Las dictaduras, aunque sean lideradas por damas, agravarán la miseria de las mujeres del pueblo. Solamente la unidad y la lucha de todos los trabajadores de todos los sexos y orientaciones sexuales va a ir consiguiendo mayor igualdad para las mujeres.

