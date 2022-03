​La ideología en la educación infantil Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 8 de marzo de 2022, 08:44 h (CET) La aprobación en el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Pilar Alegría, del Real Decreto que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, que ha pasado desapercibido, concitaron las críticas, tanto del Foro Español de la Familia como de la Educación Concertada.



El Real Decreto se implantará el próximo curso 2022-2023 y confiere por primera vez a la educación infantil, de 0 a 3 años, carácter educativo y no asistencial o de cuidados. Uno de sus objetivos es que los niños conozcan su cuerpo y el de los otros, en un proceso de descubrimiento de la sexualidad y, según el decreto, de “construcción de género”.

El Foro Español de la Familia denunciaba la obsesión del Gobierno por introducir la ideología en todas las etapas de la enseñanza. Recurrir a la ideología de género en las competencias de “crecimiento en armonía” supone una ruptura con la neutralidad ideológica que debe regir toda actuación de la enseñanza pública y de manera especial en la infantil. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

