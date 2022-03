​Reflexión sobre la guerra Josefa Romo Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de marzo de 2022, 08:40 h (CET) Desde la caída del muro de Berlín, viene el problema de Ucrania. Ángela Merkel, prudente mensajera de Paz, apaciguaba los ánimos (que Dios la bendiga; también, el gobierno de Trump supuso, en EE. UU, un paréntesis bélico).

Ahora, los aliados de la OTAN envían material de guerra a Ucrania, y ello incendia y alarga la conflagración. Da miedo: si las guerras siempre sembraron destrucción y muerte, más peligrosas son ahora. Tremenda la responsabilidad de los gobernantes. Urge una Conferencia de Paz para el desarme. Está en manos de los presidentes y ministros de exteriores; pero ¿tienen conciencia y buena voluntad, o, más bien, intereses personales y cobardía? Los gobernantes no deben ceder ante los delirios de élites financieras inductoras de guerras y dueñas de grandes medios de comunicación, cuyos intereses distan miríadas de los de la gente corriente.

Esta guerra nos crea, a todos, gran incertidumbre, tremenda preocupación. No debe instigarse con envío de armas, sino animar al diálogo y la negociación; al menos, para que el conflicto no vaya a más.

Muy sabias estas palabras de Pablo Iglesias: «Civiles armados enfrentándose a un ejército profesional bien armado es el preámbulo de una tragedia», y piensan que «una nueva guerra en el continente europeo demuestra que la OTAN es un factor de desestabilización, y por ello es más urgente que nunca su disolución». Muy bien Pablo Echenique en Twitter sobre el envío de armas a Ucrania: “Es un ERROR. No cambia la correlación de fuerzas y contribuye a una escalada bélica que va a generar más muertes y más sufrimiento y puede acabar en un conflicto global. Defender las vías negociadas y la paz es hoy lo más sensato”.

Estoy con el Papa Francisco: " Quienes aman la paz, repudian la guerra como medio de solución de las controversias internacionales". Pío XII decía: “Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué necesita hoy nuestro mundo? Vivimos en un mundo en guerra, guerra que puede ampliarse mientras que tengamos bombas para destruirnos unos a otros Falta de respeto en la enseñanza Si queremos buena formación, comencemos desde abajo y no aprobemos pasarlos de curso con más de dos suspensos Cita sobre Atenea y las guerras El humanismo está entre nosotros, aunque perseguido Analicemos la criminal invasión de Ucrania ¿Vamos a consentir que el criminal Putin masacre a ancianos, mujeres y niños y destroce sus hogares? ¿A qué espera el resto del mundo? Los otros via crucis Veneremos a las imágenes de Jesús en su Pasión, pero no perdamos de vista a los cristos vivos que nos rodean