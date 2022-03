¿Son los países laicos los que han provocado esta situación? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

martes, 8 de marzo de 2022, 08:36 h (CET) Ya sabemos que un pais es laico cuando suprime a Dios en su legislación, elimina Lay Ley Natural dada por Dios e impone sus leyes de obligado cumplimiento y elimina de alguna manera la libertad personal. Hablo por propia experiencia; en mi niñez y juventud, no solamente en España en todas las naciones europeas las leyes eran conformes a la Ley Natural. Y con el objeto de evitar otra guerra, se fundó la Unión Europea, cuyos valores eran los cristianos. ¿Qué ha pasado para que nos encontremos en esta peligrosa situación? ¿Cómo Europa cuna de la civilización cristiana, en su mayoría establecieron el estado laico?

Al suprimir a Dios del sistema educativo, han fundado la escuela laica provocando en la juventud un vacío existencial, pues la persona está formada de carne y espíritu y no encuentra nada más que el vacío. Pero esta situación irracional y antihumana, no satisface a la juventud.

Estando en el hospital, una enfermera joven me decía que estaba impresionada del testimonio que habían dado los ancianos en el hospital. Yo la dije que serían cristianos, que no se habían educado en la escuela laica, por tanto tenían fe y creían que al final de su vida les esperaba la felicidad eterna. Hay muchísimos jóvenes que viendo lo absurdo e irracional el estado laico, se están mostrando como ejemplo de su fe en Cristo Dios y Hombre, con su devoción y fervor en las iglesias y rezando públicamente el rosario ante las clínicas abortistas.

Esta era se acaba, la Santísima Virgen está formando un ejército invencible y como datos les diré que aparte de multitud de organizaciones, la Legión de María cuenta con 37 millones de soldados las órdenes de la Santísima Virgen. Esta guerra que estamos padeciendo en Europa, puede ser el preludio del final de esta era maléfica. Por tanto el pesimismo no encuentra lugar en la vida cristiana. Dios purificará esta sociedad. Se acerca, ya está aquí, una era espiritual como nunca antes existió.

Noticias relacionadas ¿Qué necesita hoy nuestro mundo? Vivimos en un mundo en guerra, guerra que puede ampliarse mientras que tengamos bombas para destruirnos unos a otros Falta de respeto en la enseñanza Si queremos buena formación, comencemos desde abajo y no aprobemos pasarlos de curso con más de dos suspensos Cita sobre Atenea y las guerras El humanismo está entre nosotros, aunque perseguido Analicemos la criminal invasión de Ucrania ¿Vamos a consentir que el criminal Putin masacre a ancianos, mujeres y niños y destroce sus hogares? ¿A qué espera el resto del mundo? Los otros via crucis Veneremos a las imágenes de Jesús en su Pasión, pero no perdamos de vista a los cristos vivos que nos rodean