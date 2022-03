Un completísimo informe Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de marzo de 2022, 08:28 h (CET)

Por mucho que algunas terminales mediáticas quieran hacer de este asunto, los abusos sexuales hacia la infancia, una causa general contra la Iglesia, que ni siquiera aparece mencionada en el Informe de la organización Save the Children, estamos, en efecto, ante una auténtica lacra social.

Como se ha reconocido tantas veces, esto no resta un ápice de gravedad a cada caso que se haya producido en el seno de la Iglesia, pero sitúa, con verdad, el drama en su adecuado contexto. La clave está en la prevención y, cuando por desgracia, se llega tarde, lo decisivo es proteger bien al menor.

La respuesta más eficiente y acorde con los derechos de la infancia y de la adolescencia que sufre violencia debe ser integral. Un buen diagnóstico, que parta de situar adecuadamente el enorme problema que tenemos delante, es imprescindible si, fuera de toda demagogia y sectarismo ideológico, lo que pretendemos como sociedad es acabar con la lacra de los abusos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué necesita hoy nuestro mundo? Vivimos en un mundo en guerra, guerra que puede ampliarse mientras que tengamos bombas para destruirnos unos a otros Falta de respeto en la enseñanza Si queremos buena formación, comencemos desde abajo y no aprobemos pasarlos de curso con más de dos suspensos Cita sobre Atenea y las guerras El humanismo está entre nosotros, aunque perseguido Analicemos la criminal invasión de Ucrania ¿Vamos a consentir que el criminal Putin masacre a ancianos, mujeres y niños y destroce sus hogares? ¿A qué espera el resto del mundo? Los otros via crucis Veneremos a las imágenes de Jesús en su Pasión, pero no perdamos de vista a los cristos vivos que nos rodean