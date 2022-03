​Mayores, pero no borregos JD Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 8 de marzo de 2022, 08:25 h (CET) Acaso haya generaciones que no estén tan ayunas de conocimientos y destrezas (como ahora se dice) y su mentalidad y su experiencia les lleven a no aceptar una serie de premisas que se dan por ineluctables, lo que en ningún caso habla de su incapacidad para manejar un ordenador, un cajero automático, una tableta o las múltiples variantes de un móvil, operaciones que puede hacer un niño de pocos años y por supuesto cualquier analfabeto, funcional o no.



Está de moda la discusión sobre la capacidad digital de los mayores y las protestas desatadas por la desaparición de sucursales bancarias, oficinas de correos, centros de salud y otros muchos servicios que van siendo sustituidos por una atención despersonalizada y en manos de las nuevas tecnologías y de las redes sociales.

Hay opiniones que defienden las reivindicaciones de quienes se sienten abandonados y hasta quienes, “misericordes” ellos, y “comprensivos” con esas supuestas carencias, abogan por una especie de “últimos auxilios” y hasta por una pedagogía adaptada a los conocimientos de los “pobres” mayores.

Lo que no parece plantearse en muchos ámbitos es la posibilidad de que esas generaciones no estén tan ayunas de conocimientos y destrezas.

