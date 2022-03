Putin y el niño pegón de mi cole

Vivo en un pueblo muy pequeño y como alguien dijo:” Pueblo pequeño, guerra grande”. Hace unos años vino a vivir una familia que tiene un hijo que es un pegón. Pero claro, como todo chulo de pacotilla, se mete con los más pequeños. Conmigo no se mete porque soy dos palmos más alto que él. No hace mucho, alguno de esos niños me pidió ayuda y yo se la brindé...

Bien, resulta que este macarra de niño se chivó al profe, y éste me castigó de cara a la pared después de amenazarme con expulsarme del cole si seguía con mi actitud. Pero claro, yo no puedo permitir que este chaval siga abusando de los más pequeños. Así que un día que le vi pegando a uno de ellos, me metí por el medio y lo calenté un poco con el resultado de que me han expulsado del cole, mi familia se enfadó conmigo y me llaman cobarde.

Me dirijo a ustedes como último recurso para que me digan ¿Qué puedo hacer? Es curioso, en mi opinión y poniendo aparte el tema de las bases de la Otan, esto mismo se parece muvho a lo que le pasa a Putin: “ Donetsk y Lugansk son los niños pequeños. Ucrania es el niño pegón. Putín soy yo. Mi familia y amigos son la UE y EE.UU. Putin salió en defensa de Donetsk y Lugansk y por ello se encuentra en problemas”. En fin ¿Qué hago: dejo que el niño pegón siga haciendo de las suyas?