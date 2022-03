​La presidencia italiana José Morales Martín, Gerona Lectores

martes, 8 de marzo de 2022, 08:15 h (CET) Italia, como el resto de los países europeos, se encuentra en un momento crítico ante los efectos de la pandemia y la necesidad de gestionar los fondos de la Unión Europea para la recuperación social y económica. Este proceso exige rigor, un rumbo claro y una apuesta europeísta que está garantizada, por el momento, por los actuales liderazgos político-institucionales en Italia.

No hay que olvidar que la actual ley electoral vigente en ese país obliga a conformar gobiernos de coalición. Ante la aguda crisis de formaciones populistas como el Movimiento Cinco Estrellas, y la necesidad de una conciliación de las fuerzas del centro-derecha, la estabilidad del tándem Mattarella-Draghi es beneficiosa para el conjunto de la política europea.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

