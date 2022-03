Las ventajas de los colchones viscoelásticos, por Neima Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 17:30 h (CET)

La viscoelástica es una espuma de poliuretano que también es conocida como la ‘espuma de la memoria’. Se ha convertido en uno de los elementos mejor valorados para el descanso. Se trata de un material que originalmente fue inventado por los científicos de la NASA para la navegación aeroespacial.

La razón primordial es que la viscoelástica tiene memoria y progresivamente va tomando la forma que el usuario le va dando con su uso. En el caso de los colchones produce un efecto conocido como ‘abrazo’, en el que el colchón va tomando la forma de quien se acuesta en él.

¿Cuáles son las características de los colchones viscoelásticos? La tienda de colchones y sofás Neima es una de las pocas en España que se ha especializado en la venta de este tipo de colchones. La industria del descanso ha puesto la viscoelástica al alcance de toda persona que precise un colchón que realmente le brinde descanso. Lo primero que aclaran es que la viscoelástica no tiene nada que ver con la espuma.

La diferencia fundamental entre ambos es que en el caso de la espuma se trata de un material que no tiene la memoria de huella del viscoelástico. Por eso, aunque ambos son productos derivados del petróleo y tienen el poliuretano como materia prima, no son el mismo tipo de material.

Los expertos de Neima sostienen que otra propiedad de la viscoelástica es que se mantiene nueva por mucho más tiempo. Aunque en este aspecto es muy similar a la espuma, Neima asegura que en estos casos lo que define que el colchón se mantenga nuevo es la densidad de los materiales.

La salud con la viscoelasticidad de los colchones Los colchones de viscoelasticidad son bienes que ahora están disponibles para todos en tiendas como Neima. Cada día más gente los busca porque tienen una gran adaptabilidad, una que permite que sean beneficiosos para la salud porque ayudan a liberar los puntos de presión de diferentes partes del cuerpo.

Además, los colchones viscoelásticos ayudan a los usuarios a controlar las alergias, ya que este material no acostumbra a retener bacterias, hongos y otros agentes negativos para la salud de la gente. Otra ventaja representa, según lo dicho por la propia empresa, es su durabilidad, puesto que pueden tener una vida útil de hasta 15 años.

Estos colchones ‘inteligentes’ son ideales cuando las personas quieren compartir cama con una pareja o fortuitamente con otras personas. Con estos colchones no se notan los movimientos de las personas mientras duermen. En el catálogo de Neima figuran alternativas con distintos precios que se ajustan a cada presupuesto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.