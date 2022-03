Accesorios necesarios para hacer surf, de la mano de Watsay Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 17:10 h (CET)

Las diversas corrientes, vientos y el clima cálido de España hacen que la experiencia de practicar surf sea muy agradable. Es un país con preciosos mares donde deportistas y aficionados locales e internacionales acuden a sus playas en busca de la amplia variedad de olas que se pueden encontrar.

Para complementar este deporte, ya sea en este país o en cualquier mar del planeta, es importante contar con una tabla de surf de calidad.

En tiendas especializadas como Watsay pueden encontrarse equipos y accesorios ideales para hombres, mujeres, niños y niñas. Más allá de estar a la moda, son fabricados con materiales de calidad y diseños funcionales.

El material necesario para hacer surf El surf es el deporte extremo del mundo acuático y para practicarlo son indispensables dos elementos: la tabla de surf y un leash o invento. La tabla está diseñada para que el deportista pueda desplazarse de pie sobre una ola o cuando el mar está en calma. Esto se debe a que son lo suficientemente anchas y gruesas como para soportar el peso de una o más personas. Por su parte, el leash es la cuerda que mantiene a la persona unida a la tabla, evitando que esta se pierda con el movimiento del agua.

Además de estas dos herramientas, pueden utilizarse otros elementos que facilitan la práctica de este deporte. Por ejemplo, las quillas son unos accesorios en forma de aletas que se ubican en la parte inferior de la tabla. Este invento de Tom Blake (considerado uno de los fundadores del surf en California) permite un mejor agarre. Asimismo, pueden utilizarse antideslizantes o parafina para evitar que la persona se resbale.

Elementos a considerar antes de comprar accesorios de surf Los accesorios que no se consideran como equipo básico se pueden elegir dependiendo de las condiciones climáticas en las que se practique el deporte. Watsay, tienda especializada en equipamiento de surf, posee todo lo necesario para diferentes tipos de climas y temperaturas. Por un lado, el traje de surf, fabricado con neopreno, material sintético con burbujas de gas en su interior, es ideal para aguas frías. Pueden ser de diferentes grosores que varían según la temperatura a la que el deportista se enfrentará.

Este accesorio se complementa con los escarpines, una especie de calcetín, también fabricado con neopreno, que mantiene el calor de los pies. Estos cumplen una triple función, ya que permite mayor agarre a la tabla y evita que los pies sufran golpes debido a caídas. Para complementar este atuendo de invierno se usan gorros y guantes. Ahora bien, si el surf se practica en verano, el equipo extra que recomienda la tienda es una licra para evitar rozaduras y quemaduras del sol. También podría usarse un traje no tan grueso.

El surf es un deporte para todas las edades y practicarlo con todo el equipo necesario es vital para mantener la seguridad y diversión.



