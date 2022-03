DEMODA, el programa aclamado por la audiencia interesada en la actualidad Emprendedores de Hoy

El mundo de la imagen, belleza, cultura, salud, lifestyle y tendencias nunca habían estado tan bien relacionados con los aspectos de la vida cotidiana como lo hace Miriam Victoria a través de su programa DEMODA, que es emitido cada miércoles en la cadena 25tv, y retransmitido en el canal de YouTube de la conductora, donde los vídeos superan las 6.000 visualizaciones.

En DEMODA, los televidentes pueden ponerse al día con temas de actualidad abordados por invitados expertos en la materia y figuras conocidas que aportan información de interés. Entre algunos de los invitados que ha recibido Miriam Victoria en su programa, destacan personalidades como la reconocida actriz, bailarina y modelo española, Mónica Cruz, quien durante su participación conversó ampliamente sobre el proceso de creación de la colección de bolsos que diseñó en conjunto con Anna Cortina.

Una tercera temporada llena de pasión por la moda Desde el estreno del primer episodio de DEMODA el 18 de mayo del 2021, Miriam Victoria no ha dejado de recibir en su programa a respetadas figuras en sus diversos campos como la moda, actuación, deporte, arte y estética, para ofrecer a los espectadores un contenido de calidad.

La presentadora, quien también es presidenta de la Asociación Moda Catalunya y Baleares, busca a través de este espacio acercar al público en general el mundo de la moda, con una programación de carácter divulgativo que ha tenido una excelente recepción por parte del público.

Entre sus secciones, DEMODA cuenta con un segmento de especiales culturales, que representa una oportunidad para recordar el legado de las más grandes celebrities de la moda, entre ellas las actrices y modelos Marilyn Monroe y Audrey Hepburn.

DEMODA, un programa con éxito que nació en medio de una crisis sanitaria El difícil escenario que se suscitó debido a la crisis sanitaria no fue impedimento para que Miriam Victoria continuara con su misión de promover el crecimiento socioeconómico en el ámbito de la moda, con ejemplos de casos reales de éxito que constantemente comparte a través de su programa.

Enfocada en convertirse en un referente como centro de discusión sobre los temas de actualidad relacionados con el mundo de la moda, la presentadora del programa conversa oportunamente sobre lo último en tendencia y cotidianidad, como ocurrió durante la emisión del primer episodio, donde explicó cómo el uso de muchos de los accesorios, como sombreros y guantes, nacieron a raíz de pandemias pasadas, al igual que en la actualidad con la inclusión de la mascarilla en el atuendo diario.



