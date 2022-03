El patinete eléctrico, el transporte para las ciudades del futuro Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:58 h (CET)

El alquiler de patinete eléctrico en Barcelona se ha convertido en una de las mejores opciones para desplazarse por la urbe y disfrutar del entorno en un ambiente sano y con gran comodidad. En la actualidad, cada vez se exigen más medios de transporte amigables con el medioambiente y que se adapten a las necesidades de ciudades turísticas como la ciudad condal.

LYNX es una empresa especializada en soluciones de movilidad urbana. Ofrecen alquiler de patinetes eléctricos de larga autonomía, con tours guiados y asistencia mecánica para patinetes. El renting se da por horas o días y no requiere permisos de conducción.

El patinete eléctrico, ¿una moda o el transporte del futuro? Cada vez son más las ciudades que implementan este tipo de transporte en sus calles. Se trata de una estrategia sostenible que posibilita conocer diversos sitios turísticos al tiempo que se eluden problemas de movilidad que se pueden generar con el transporte convencional. El patinete eléctrico está de moda porque no solamente es eficiente, sino que además es ecológico. Sin embargo, lo que parecía una moda al alza, podría establecerse para devenir la norma, pues cada vez son más las personas que se mueven con él. Por ello, pensar en este método como el transporte del futuro no es descabellado ni irreal.

Grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles ya contemplan al patinete eléctrico dentro de los medios de transporte utilizados en su territorio. En España, Barcelona se ha convertido en la primera ciudad que ha reglamentado su uso con una normativa vigente en la actualidad. Todo esto debido al furor que ha experimentado esta opción de movilidad limpia, sostenible y autónoma.

En ese mismo sentido, es esencial señalar que los implementos de seguridad que se exigen en diversas ciudades del planeta han propiciado que la difusión de este artefacto genere más confianza en el público en general. Por tanto, es una tendencia que va a favor de campañas globales ambientales y que seguirá creciendo.

Los establecimientos para alquilar un patinete eléctrico en Barcelona LYNX es una de las empresas con mayores valoraciones de su sector en buscadores como Google. La satisfacción de sus clientes se refleja en sus reseñas, hecho que les hace crecer de forma exponencial.

Además, tienen planes variados, como uno especial de 24 horas en el que ofrecen cargador, casco y patinete a precio competitivo. Tienen diversos modelos de patinete y de todo tipo de gamas. Sus productos están disponibles en estándar, largo alcance e, incluso, junior, es decir, patinetes eléctricos para niños. Asimismo, tienen la opción de reserva online, ofrecen entrega a domicilio o en su propia tienda, tienen los precios más asequibles de Barcelona y disponen de descuentos especiales si se adquiere durante varios días.

Tienen dos establecimientos, ubicados en Passeig de Sant Joan 63 y en Carrer Comte d’Urgell 16, Barcelona, España. Cualquier interesado puede, incluso, dejar sus maletas o equipaje en su tienda mientras se descubre la ciudad condal para así vivir una experiencia con comodidad.



