Los looks de Instagram de Emilia Chaouchi

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:16 h (CET)

Actualmente, las redes sociales forman parte de la vida de todas las personas y no se concibe ninguna actividad diaria que no esté vinculada con estos canales virtuales. Gracias al boom tecnológico, también aparecieron personas que empezaron a generar impacto en las masas y que se especializaron en divulgar temas de interés general en las redes, como la moda, el estilo de vida o la belleza.

Estas figuras cuentan con miles o millones de seguidores gracias al éxito de los contenidos que crean. Ejemplo de ello es Emilia Chaouchi, una joven especialista en moda, belleza y estilo de vida que comparte sus outfits a través de su cuenta de Instagram y TikTok.

Las tendencias que divulga @emiliachch Con 115 mil seguidores en Instagram y con aproximadamente 834 mil seguidores en Tik Tok,dos de las plataformas virtuales más usadas por los jóvenes, Emilia Chaouchi se enfoca en ofrecer tips de vestuario y tendencias de maquillaje. Además, también habla de sus experiencias personales cuando viaja a países como Holanda, Grecia, Francia, México e Italia. Bajo el nombre de usuario @emiliachch, esta joven española de 25 años se encarga de explorar las nuevas tendencias de la moda con detenimiento para divulgarlas en sus publicaciones y ganar más adeptos. Ella comenzó a publicar sus primeras fotografías en Instagram en junio de 2015 y desde ese momento no ha parado de cosechar éxitos, constituyéndose en la actualidad como una de las influencers más reconocidas del panorama digital europeo.

Múltiples propuestas de moda Entre las publicaciones de los influencers como Emilia Chaouchi destacan los outfits en tendencia o propuestas propias de looks. Esta tendencia de compartir propuestas de moda ha llevado a que muchas marcas y negocios opten por estas nuevas figuras públicas del entorno digital para promocionar sus productos, aprovechando de esta manera el alcance y la visibilidad de estas. En ese sentido, la influencer utiliza la plataforma Instagram para mostrar de manera recurrente diferentes looks, como el último presentado en el perfil de @emiliachch que se conforma de una blazer negra y falda negra con botas de tacón hasta la rodilla. Además, la influencer acompaña un outfit con accesorios como el bolso negro con detalles y una boina también negra. Así, esta figura se establece como una referencia entre los seguidores, que copian o se inspiran en el estilo de Emilia para vestir día a día.



