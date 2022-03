Miguel de Vega, el chef que muestra su pasión por la gastronomía japonesa en los platos del restaurante Kira Kira de Madrid Emprendedores de Hoy

Uno de los platos de la cocina tradicional japonesa más solicitados en el mundo es el sushi. Su exquisita combinación de sabores mediterráneos, junto con las propiedades saludables y nutritivas que ofrece, lo convierten en el alimento perfecto para satisfacer el paladar en una experiencia gastronómica.

Fusionando las técnicas culinarias del antiguo Japón con creaciones propias, el chef Miguel de Vega muestra su pasión por la cocina japonesa en el restaurante Kira Kira. Un concepto diferente que ofrece sabores originales en un menú a la carta y take away muy variado donde es posible degustar una variedad de sushi Madrid.

Kira Kira, un concepto de restaurante japonés distinto “La luz de las estrellas”, este es el significado de la palabra japonesa Kira Kira y, bajo este brillo y originalidad, el restaurante japonés llega a la ciudad con un concepto diferente a lo tradicional. Manteniendo el respeto por las técnicas tradicionales de la cocina japonesa y el cuidado de los productos, el establecimiento brinda a sus comensales un menú auténtico para que su experiencia gastronómica sea inolvidable.

Miguel de Vega ha demostrado su talento y pasión por la comida japonesa a través de sus platos. Su fascinación por el sushi la describe como “amor a primera vista”, debido a que desde muy pequeño comenzó a elaborar recetas y, hasta la fecha, no ha dejado de combinar sabores únicos.

Durante su trayectoria ha realizado estudios en la Escuela Hostelería Hoffman y ha tenido la oportunidad de trabajar en las cocinas de estrellas Michelin como, Martín Berasategui y Diego Guerrero. Dos grandes referentes de la gastronomía española, de quienes ha recibido las mejores técnicas y consejos culinarios.

Menú japonés que complace todos los gustos Algo que caracteriza al restaurante japonés es la amplia variedad de platos que ofrece. En su carta se deja ver una nutrida selección de entrantes como Alga Goma Wakame, Edamame, Sopa Miso, entre otras, y deliciosos tartares de salmón y atún, ideales para comenzar la degustación.

Entre las especialidades de la casa se encuentran los sushi rolly, en este sentido, ofrece diversas opciones como el Sashimi, Nigiri, Urimaki y Futomaki rellenos con salmón, atún y vieiras. También incluyen el Chirashi o poke tradicional japonés y una exclusiva carta de platos elaborados a base de erizo, disponible solo en temporada. Para cerrar la degustación, el local dispone de postres japoneses como el Daifuku Mocho de té verde, chocolate y queso, así como ricos helados en diferentes sabores.

Para degustar cualquiera de estos menús, los clientes pueden solicitar el servicio take away o pueden vivir la experiencia gastronómica en el ambiente acogedor de Kira Kira en la calle Caracas de Madrid.



