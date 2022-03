Wayra y Sportboost firman un acuerdo para invertir en startups de sports-tech Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 17:01 h (CET) Las compañías más innovadoras podrán recibir una inversión de hasta 700.000€ de forma conjunta o hasta 350.000€ de forma individual SportBoost, la aceleradora de startups vinculada al mundo del deporte fundada por Iker Casillas, y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, han anunciado esta mañana un acuerdo de colaboración para invertir de forma conjunta e impulsar las mejores startups tecnológicas del ámbito sports-tech.

En un acto que ha tenido lugar en la sede de Wayra en Madrid, Iker Casillas, SportBoost Founding Partner, ha presentado junto con Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, la primera convocatoria para buscar las compañías más innovadoras de sports-tech a nivel internacional. SportBoost y Wayra invertirán en las startups seleccionadas hasta 700.000€ de forma conjunta o hasta 350.000€ de forma individual

Además de la inversión económica y de la colaboración activa de Iker Casillas en los eventos que se organicen, se pondrá a disposición de las startups, gracias a SportBoost, una amplia red de mentores formada por reconocidos profesionales del mundo del deporte.

Asimismo, Wayra pondrá a disposición de las startups un espacio físico en sus instalaciones en la Gran Vía de Madrid y apoyará a las startups en el desarrollo de negocio con las diferentes unidades de negocio de Telefónica.

La iniciativa de innovación abierta de Telefónica también organizará charlas y encuentros presenciales u online que favorezcan el networking de las startups para el desarrollo de negocio de las mismas, facilitándoles el acceso al ecosistema de inversión de Wayra.

Por su lado, SportBoost apoyará a las startups en su desarrollo de negocio facilitando acceso a todo el ecosistema dentro del mundo del deporte, contribuyendo a su posicionamiento y relacionándolas con diferentes inversores, entidades deportivas, clubes, instituciones, etc.

En esta primera convocatoria se buscan startups que estén innovando en áreas como el metaverso, data analytics, fan engagement, eSports, streaming, conectividad o home fitness, entre otros. Las startups podrán presentar su proyecto en las webs de Wayra y de Sportboost hasta el 20 de abril fecha en la que se cerrará la convocatoria.

El acto comenzó con la bienvenida de Irene Gómez (Directora de Innovación Abierta Telefónica) que a continuación moderó la charla entre Iker Casillas y Chema Alonso.

Casillas destacó que “para una aceleradora recién nacida como SportBoost, trabajar con Wayra es un lujo y supone dar un paso de gigante. Gracias a esta colaboración podremos buscar, detectar y ayudar a las mejores startups del ecosistema emprendedor dentro del mundo del deporte. Por suerte en España hay muchos jóvenes emprendedores con grandes proyectos que necesitan un empujón. Pues entre Wayra y SportBoost vamos a dárselo”.

Por su parte, Chema, comentó: “Telefónica cuenta ya con una amplia trayectoria de inversión en startups de sports-tech y varias iniciativas en el terreno de la analítica deportiva para mejorar el rendimiento de los deportistas como por ejemplo todo el trabajo basado en datos que se desarrolla con el Movistar Team”, señala Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica. “La colaboración con Sportboost nos ayudará a impulsar nuevos proyectos en una sector caracterizado por la constante disrupción tecnológica para ayudar no solo a los deportistas profesionales a mejorar su rendimiento y batir nuevas marcas sino también a todos los aficionados en general para mejorar su bienestar y disfrutar del deporte en múltiples ámbitos”.

En el acto de presentación también tuvo lugar una mesa redonda moderada por Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, en la que se debatió sobre cómo la tecnología está transformando la industria del deporte en la que participaron Andrés Saborido, director global de Wayra, Manuel Marina, CEO de Idoven, Minerva Santana, directora de innovación de La Liga y David Hernando, Head of Strategy en Sportboost.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.