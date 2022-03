La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para proyectos de investigación

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año, continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000€ euros fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 € cada una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

hasta un máximo de 10.000 € cada una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo 2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una

hasta un máximo de 5.000€ cada una 2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo de 5.000€ cada una

hasta un máximo de 5.000€ cada una 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000€. Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “uno de los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos”.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000€. Cuya fecha límite de recepción de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido concedido al trabajo “Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial” de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Defining Benchmark Outcomes for Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection” realizado por Patricia Sánchez Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es