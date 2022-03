Luz y gastronomía llegan al corazón de L’Hospitalet con la renovación de La Farga Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:45 h (CET) El centro comercial de Amalthea Retail Investments finaliza las obras de remodelación abriendo un nuevo espacio de restauración con un gran lucernario central. Las obras han supuesto una inversión de más de 13 millones y permitirán ampliar la oferta de La Farga con más de 20 nuevas marcas El histórico centro comercial de La Farga, en L’Hospitalet de Llobregat, ha culminado sus obras de remodelación para convertir este espacio comercial levantado en 1996 en un referente del ocio, la moda y la restauración del área sur de Barcelona. Gracias a una inversión de más de 13 millones de euros, en la segunda y tercera planta del centro se ha abierto un gran lucernario con el que se aporta luminosidad a una nueva zona de restauración que acogerá más de 20 propuestas gastronómicas.

“La reforma del Centro Comercial La Farga supone un cambio integral a nivel arquitectónico, estructural y comercial para adaptarse a las nuevas tendencias de comercio, gastronomía, servicios y ocio, con el objetivo de situarse, de nuevo, como el centro referente de calidad y proximidad entre los ciudadanos de L’Hospitalet de Llobregat y para el área metropolitana de Barcelona”, destaca Enrique Biel, director general de Amalthea Retail Investments, compañía responsable del Asset Management y la gestión de La Farga.

El cambio integral acometido en La Farga creará espacios abiertos con un estilo actualizado y luminoso adaptado a las nuevas tendencias del mercado. En la parte central se ubicará un área de street food, una propuesta diferenciadora y dinámica con pequeños locales, quioscos y Food Trucks que ofrecerán una amplia oferta gastronómica en un entorno que volverá a conectar La Farga con su comunidad. Además, la fachada lateral se ha abierto creando terrazas y un amplio espacio común al aire libre, lleno de vida, vegetación y nuevas actividades, entre las dos plantas.

Un nuevo destino gastronómico

El proyecto arquitectónico diseñado por Broadway Maylan, transforma las plantas superiores del centro comercial en un fantástico destino gastronómico y de ocio, bajo la luz natural que lo invade todo. En palabras de Jorge Ponce Dawson, Main Board director de Broadway Malyan: “con la apertura de un espléndido lucernario y unas potentes terrazas en la fachada lateral, hemos conseguido un nuevo destino gastronómico y de ocio en una ciudad deseosa de ver su centro renacer.”

Tras la finalización de las obras, en las próximas semanas culminará el proceso de comercialización con la llegada de nuevas marcas. Por el momento, los visitantes a La Farga ya pueden disfrutar de las propuestas de Anubis Coctelería, Sushi Som, Poke House, Casa Carmen, Burger King, Gastro Bar parada 52, El rincón de la abuela venezolana, Wrap Chapa, Cal Marius y Piel de gallina.

La previsión es que a lo largo de la primavera finalice la llegada de nuevas marcas de restauración para completar un área que aspira a convertirse en uno de los principales atractivos de ocio y restauración del sur de Barcelona.

Un espacio para artistas y grupos locales

Y es que la zona de restauración no solo basa su atractivo en la comida y en el espacio diáfano y luminoso, sino que la intención es que la experiencia se complete con una gran oferta cultural y de ocio gracias a una dinamización artística que comenzará el próximo mes de abril con un gran evento, que tal y como explica Esperanza Pérez, directora de marketing de Fandom, agencia responsable del marketing y comunicación de La Farga, “marcará un punto de inflexión en La Farga y, aunque no podemos decir mucho todavía, incidirá en la vinculación tan especial que este centro tiene con la ciudad”.

En palabras de Sharon Fernández-Cavada, directora de ERV Consulting, empresa comercializadora: “La nueva restauración no es solo comida, es una experiencia. Y, en la Farga, lo llevamos a su máximo exponente, uniendo los mejores conceptos gastronómicos en un entorno diferencial para disfrutar de un espacio activo: show cooking, entornos cambiantes, exposiciones de arte, eventos y diversión".

Actualmente, la oferta de ocio del centro comercial La Farga, gestionado por LyC Consultores, también cuenta con el recientemente renovado Cinesa Luxe, con 7 salas VIP, y Sould Park, empresa líder en España en la instalación y gestión de parques de atracciones infantiles y salones de ocio juveniles, que ha abierto recientemente un local con 600m2 de ocio y diversión.

La Farga, con su proyecto de renovación comercial, impulsado por Amalthea Retail y comercializado por las empresas Shophunters y ERV Consulting, quiere mantener su carácter de proximidad y la calidad de su servicio. En este sentido, muchos de los operadores actuales apuestan por el nuevo proyecto de centro comercial: Mango, Bosanova, Deichmann, Druni, Forn de Pa Bou, Home & Cook, Juguettos, Loterías y Apuestas, Míster Minit, Movistar, Oteros y Vodafone son algunos de los operadores que ya han firmado su continuidad entre la oferta de comercios y servicios del centro.

