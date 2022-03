Asistencia domiciliaria de calidad para los mayores de Pamplona

Wayalia ya cuenta con un total de 17 oficinas y prevé nuevas aperturas en los próximos meses La nueva oficina de Wayalia abrió sus puertas este mes de febrero en la capital de Navarra. La oficina funciona ya a pleno rendimiento ofreciendo un servicio de la más alta calidad en el cuidado de las personas mayores a domicilio. La atención personalizada y cercana son los sellos de identidad de la marca, que ya cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el sector con más de 5000 familias satisfechas con sus servicios en toda España.

La compañía especializada en el cuidado domiciliario de las personas mayores y adultos en situación de dependencia sigue su plan de unir cuidadores profesionales y familias, ofreciendo un servicio con garantías, seguro y totalmente personalizable dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada cliente. La llegada de Wayalia a Pamplona no solo ofrecerá un nuevo servicio que permitirá a los mayores poder disfrutar de la etapa de envejecimiento en la comodidad de sus hogares, si no que también creará nuevos puestos de empleo para centenares de profesionales de atención domiciliaria y profesionales sociosanitarios; uniendo así a familias y a cuidadores expertos. Pues 9 de cada 10 adultos mayores de 65 años prefiere envejecer en su hogar y no en una residencia.

Wayalia apuesta por una atención cercana e individualizada, donde tanto los cuidadores, como las familias y especialmente las personas mayores o dependientes, son los verdaderos protagonistas.

Su amplia experiencia en el sector la posiciona como la empresa líder en el cuidado de personas mayores y dependientes a domicilio, al haber sido capaz de integrar un sistema digital de la más alta tecnología y un modelo tradicional y cercano de atención personalizada mediante su amplia red de oficinas distribuidas por todo el territorio nacional. Una marca que ha ido creciendo y evolucionando para adaptarse a los requerimientos de cada caso. Todo ello sin perder un ápice de profesionalidad y calidad en sus servicios.