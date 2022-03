Ahorro de energía en casa con las ventanas RPT, según Carpintería Metálica Villanueva Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 16:37 h (CET) La rotura del puente térmico se ha convertido en la actualidad en el elemento indispensable para mejorar la eficiencia energética y el confort de los hogares, si de elementos de construcción se habla Con la factura de la luz cada vez más elevada, muchos de los hogares españoles se están planteando cómo ahorrar. Y uno de los aspectos que más se tiene en cuenta para ello son las fugas de energía, que se pueden dar por lo puntos más comprometidos de la construcción, como pueden ser puertas y ventanas. Carpintería Metálica Villanueva, empresa oscense ubicada en Villanueva de Sigena, son especialistas en la fabricación de ventanas de aluminio con rotura de puente térmico (RPT) especialmente, un sistema ideado para evitar tanto la pérdida como el aumento de temperatura en el interior de las casas.

Una ventana con rotura de puente térmico está dotada de un sistema que, a través de un aislamiento en la parte del cristal, se consigue romper la continuidad en la vía de escape del calor a través del metal que compone la carpintería. Este sistema de aislamiento se compone por una técnica sencilla que consiste en la colocación de un material que no es conductor del calor entre el perfil exterior y el perfil interior, evitando de este modo el intercambio de temperaturas entre el interior y el exterior.

Gracias a este sistema de RPT se consigue un mayor confort en el hogar, además de otros beneficios como pueden ser:

Se evita la condensación y con ello las gotas de agua en el interior y por consiguiente, la humedad.

Contribuyen al ahorro de energía. Las ventanas de aluminio son, además de un producto que mejora la eficiencia energética, un producto sostenible, ya que son 100% reciclables y contribuyen a la conservación del medio ambiente.

Para cumplir con la normativa de eficiencia energética de las edificaciones, es indispensable contar con ventanas de aluminio con rotura de puente térmico.

Aislamiento asegurado y confort en las épocas del año con temperaturas más extremas, ya que aísla tanto el calor como el frío. Cuando se está en el hogar, se quiere estar cómodo y tranquilo, disfrutando de la familia y de los momentos de relax. No se debe estar pensando en que se llegará a casa y no se va a estar cómodo. Tanto si es en una obra nueva como si es en una reforma o una mejora, Carpintería Metálica Villanueva aconseja la colocación de ventanas con RPT y disfrutar del hogar al 100%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.