¿Cómo conseguir una reducción de jornada laboral por motivos familiares? Ancla Abogados

lunes, 7 de marzo de 2022, 13:49 h (CET)

Los derechos de los trabajadores son beneficios irrenunciables legalmente reconocidos que ningún jefe tiene la potestad de vulnerar. Uno de estos derechos laborales elementales es la reducción de la jornada laboral por motivos familiares, un beneficio que está debidamente reglamentado.

Como tal, este derecho no puede, bajo ningún motivo, ser negado arbitrariamente ni mucho menos considerarse una causa de despido. Sin embargo, no son pocos los empleados que sufren una vulneración de este tipo a sus derechos, por lo que Ancla Abogados ofrece, para todos estos casos, el respaldo de un equipo jurídico especializado en legislación laboral, para reclamar y hacer efectivos los derechos del trabajador.

El respaldo de una firma con profesionales expertos en la materia Para acceder a la reducción de la jornada laboral se debe seguir un procedimiento adecuado que generalmente implica una notificación previa de al menos quince días de anticipación. Además, se debe justificar la solicitud bajo una de las causas que lo permiten, como la guarda legal o el cuidado de hijos prematuros, entre otras situaciones.

Ancla Abogados ofrece una completa asesoría para los trabajadores en este o cualquier otro ámbito del derecho laboral a fin de que puedan justificar adecuadamente la causa de su solicitud y llevar a cabo del proceso con agilidad. De este modo, los trabajadores pueden contar con el conocimiento necesario para ejercer plenamente su derecho y evitar cualquier tipo de abuso, como reducciones de salario injustificadas, imposición de horarios o, en el peor de los casos, despidos.

Los empleadores no pueden, bajo ningún concepto, despedir a un empleado por solicitar este derecho. Ante una medida de este tipo, Ancla Abogados pone a disposición su equipo profesional para ayudar a cualquier trabajador que sufra un despido injusto bajo estas condiciones a interponer la demanda correspondiente dentro del plazo de veinte días que establece la ley.

¿Qué hacer ante un despido por solicitar la reducción de la jornada laboral? El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37-6, consagra el derecho a la reducción de la jornada laboral por motivos familiares, por lo que cualquier despido bajo esta causa es considerado nulo en los tribunales, realidad que se ha materializado en un sinnúmero de casos.

Es por ello que Ancla Abogados ofrece asistencia legal completa para estas situaciones, ya que muchas veces el trabajador que se ve en este escenario considera que no tiene causas para reclamar o que las acciones de la empresa están contempladas en algún aspecto de la ley.

Este despacho legal cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente capacitados en el área jurídica, que ofrecen ayuda y asesoramiento completo al trabajador para comprender la ilegalidad de la situación, así como un servicio de representación legal especializado en materia laboral, para garantizar que, ante estas vulneraciones, los trabajadores no solo reciban la indemnización que les corresponde, sino que puedan, sobre todo, hacer valer sus derechos.



