"Es el momento de reducir los residuos de los procesos productivos", según Belca Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 15:57 h (CET) El papel que juega el proceso productivo de una empresa es fundamental. Supone una etapa decisiva de la misma, ya que puede llegar a influir, en gran medida, en su devenir. Los procesos mediante los cuales se lleva a cabo la fabricación y modificación de los elementos con los que se trabaja, deben ser cuidados y tenidos en cuenta. De la misma manera, va cobrando mayor importancia la atención a los residuos que estos puedan generar y los materiales de los que se hace uso Desde Belca suscriben estas ideas: “El proceso productivo es la columna vertebral de cada empresa y esto demanda una dedicación especial. La prioridad ya no sólo debe ser conseguir una mayor productividad, que es fundamental, sino que también se ha de buscar la sostenibilidad. Por suerte, se dispone de todas las tecnologías necesarias para poder alcanzar estos objetivos”.

“El avance tecnológico no está reñido con ser sostenibles y generar menos residuos. De hecho, de la mano de la tecnología, podemos llegar a trabajar con ciertos materiales que son más amigables, en procesos menos dañinos. Todo esto sin ver mermada la calidad ni el ritmo de la producción”, añaden.

La reducción de residuos y una producción más ecológica, es algo de lo que se ha ido tomando conciencia y reclamando por parte de la sociedad. También los gobiernos han ido instaurando nuevas leyes y normativas para dirigir a las empresas hacia esta dirección. Desde Belca, indican que “pasar a tener una producción más sostenible no requiere, necesariamente, un mayor coste. De hecho, reducir los residuos en los procesos de producción es una señal de optimización, ya que significaría que estamos aprovechando todos los recursos que se aplican en él”.

Y afirman: “En el mercado se puede encontrar un abanico muy amplio de materiales con los que poder trabajar y que generan menos, o ningún, residuo. Un ejemplo de ellos son los envases biodegradables o reciclables. Apostar por la sostenibilidad puede suponer una inversión inicial, pero, a la larga, resultará beneficiosa para la empresa. Es necesario recordar que, si se generan residuos, también se han de gestionar. Esto conlleva el almacenamiento, gestión y eliminación de los mismos, lo cual supone gastos y trabajo adicional.”

Por lo tanto, poder ser más sostenibles y cuidadosos con el medio ambiente, es hoy una realidad. “Adaptarse a los nuevos tiempos y conocer toda la gama de posibilidades de las que se dispone, es un aspecto fundamental para mantener al día cada empresa y seguir avanzando. La optimización y eficiencia de los recursos es posible, llegando a ser, en muchos casos, el impulso que necesita para arrancar y diferenciarse del resto”, concluyen.

