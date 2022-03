Hannan-Piper Real Estate incorpora a Juan Diego Reillo como Director de Ventas en Barcelona Emprendedores de Hoy

El éxito no es casualidad y detrás de él hay una maquinaria humana comprometida. Esta frase cobra sentido cuando se ve crecer empresas como Hannan-Piper Real Estate en su compromiso continuo de brindar el mejor servicio inmobiliario en la ciudad de Barcelona y alrededores.

Natural de Barcelona, Juan Diego Reillo es un especialista de banca y finanzas egresado de la Universidad de Barcelona como licenciado en Administración de Empresas, con más de 17 años de experiencia en el sector inmobiliario.

Tras su reciente incorporación como Director de Ventas para Hannan-Piper Real Estate en Barcelona, se le ha preguntado para saber un poco más de su trayectoria profesional y la clave del éxito que lo ha llevado hasta ahí.

Viniendo de una larga trayectoria en el mundo de los bancos y las finanzas, ¿qué te hizo cambiar al sector inmobiliario hace 17 años? “Este sector siempre está en movimiento y tiene mucho que ofrecer, es uno de los sectores que más activos mueve, a pesar de las bajas que muestran las estadísticas en el tiempo, la gente siempre compra y vende pisos, siempre se forman familias nuevas, hay personas jóvenes que quieren independizarse, algunos que quieren crecer y otros que desean invertir y saben que una propiedad es un activo seguro”.

¿Cómo ha evolucionado el sector en los pasados años? “Se ha modificado nuestro estilo de vida y forma de ver el futuro. Eso ciertamente tiene un efecto directo en el sector inmobiliario. En la actualidad y debido a los múltiples eventos que afrontamos, entre ellos la pandemia de la COVID-19, se ha visto modificado nuestro estilo de vida y forma de ver el futuro. Ya no solo es el lugar al que llegamos a descansar luego de una larga jornada, o el lugar de refugio. Ahora nuestro hogar es nuestra residencia, pero también es nuestro lugar de recreación, así que la queremos con buenas vistas, zonas amplias y cómodas, también es nuestra oficina debido al aumento del teletrabajo y demandamos de él que sea agradable, versátil y adaptado a nuestra necesidad laboral. Por estas y múltiples razones siempre, en medio de cualquier circunstancia, invertiremos en una propiedad”.

¿Qué le impulso a trabajar con Hannan-Piper Real Estate? “Es una empresa maravillosa porque escucha a sus colaboradores; nosotros tenemos voz y voto en las decisiones y eso es importante. Se centra en la formación de cada agente y los prepara para ofrecer lo mejor a nuestros clientes en un ambiente de productividad y de alto rendimiento. Hannan-Piper no es una inmobiliaria más, ya que avanza al ritmo que demanda nuestra sociedad. Y te adelanto, que nos motiva muchísimo el que avanzan como pioneros en transacciones en crypto, acercándonos más al metaverso, que ya es parte de nuestra realidad. Acciones como estas y esa apertura de pensamiento contribuyen al merecido éxito de esta inmobiliaria vanguardista”.

¿Por qué elegir a Hannan-Piper Real Estate? “Son múltiples las razones para elegir a Hannan-Piper, una de ellas es que va a la vanguardia con las exigencias del mundo actual, sus acciones están centradas en el cliente. Trabajamos mucho en la confianza, pues un cliente que confía es cliente para toda la vida y atraerá a más clientes por recomendación.

Innovamos, al agrupar varios servicios necesarios a la hora de comprar y vender, ofreciendo así comodidad y tranquilidad al cliente. Vamos más allá a ser pioneros en servicios que ofrecen tranquilidad al cliente, tal es el caso de colocar un sistema de alarma en la propiedad, a coste cero para el cliente, mientras comercializamos su propiedad. No se escatima en invertir en aumentar la tranquilidad y la confianza del cliente. Esto redunda en prestigio para la empresa, pero también para las personas que en ella laboramos”.

Por su parte, el CEO de Hannan-Piper Real Estate, Edgardo Vázquez, expresó: “Nos llena de orgullo la reciente incorporación de Juan Diego Reillo a la familia de Hannan-Piper Real Estate. Juan es un profesional de primer orden con 17 años de experiencia en el campo de la intermediación inmobiliaria y siempre a la vanguardia los tiempos. Llega en el momento preciso para liderar y ejecutar nuestros planes de crecimiento, con las energías y con el ímpetu que siempre le caracterizan”.

Hannan-Piper Real Estate es la start-up inmobiliaria que invierte en la propiedad del cliente para que se venda más rápido y al mejor precio. Llega a Barcelona con procesos y tecnología disruptiva en el sector, incluyendo siempre en su servicio la publicidad en más de 210 portales inmobiliarios, fotografías, puesta en escena, tour virtual, la máxima seguridad jurídica en el proceso venta y actualizaciones diarias o semanales, incluyendo reportes detallados de las actividades específicas de marketing que estén realizando y las visitas de clientes. Todos los asesores especializados de Hannan-Piper pasan por un proceso de formación y aprendizaje previo, para poder guiar y acompañar a los propietarios de forma integral y ética. Además, cuentan con un Departamento Jurídico propio, compuesto por abogados especialistas en Derecho Mercantil y Derecho Inmobiliario, preparados para asesorar a sus clientes en temas contractuales y transaccionales relacionados con la venta de su propiedad. Asesoran a sus clientes con datos específicos del sector inmobiliario, para que se puedan tomar las decisiones correctas a la hora de vender su propiedad.



