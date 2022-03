Halcón Tiendas de Deporte lanza descuentos especiales de hasta el 60% en ropa deportiva Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 15:53 h (CET) La cadena madrileña de moda deportiva anuncia rebajas en cerca de 3.000 productos de ropa y complementos de reputadas marcas, en el mayor reajuste de precios de su historia Las rebajas de primavera se adelantan en Halcón Tiendas de Deporte. La madrileña, especializada en la venta minorista de artículos y moda deportiva, ha lanzado descuentos especiales de hasta el 60% en calzado, prendas y accesorios para hombre, mujer y niño/a, disponibles por tiempo limitado en todos sus puntos de venta online y offline.

En concreto, las rebajas en ropa deportiva afectan a más de 2.900 artículos de las principales firmas textiles del mercado: Kelme, Adidas, The North Face, Champion, Nike, Puma, Joma o New Balance. Los clientes de Halcón Tiendas de Deporte podrán adquirir estas primerísimas marcas en el sitio web y en las sucursales físicas de la compañía repartidas por las CC. AA. de Madrid y Castilla y León.

En la sección del calzado, los descuentos de Halcón Tiendas de Deporte reducen en más de la mitad el coste original de zapatillas, botas y, en menor medida, botas de fútbol. Además, el precio de pantalones, chaquetas, abrigos, sudaderas, chándales y equipaciones se disminuye en un 20, 30, 40 y hasta un 50% de su valor. En relación con los complementos, las mochilas, bolsas, gorras, cintas para el pelo, balones y pelotas de deporte, gorros polares, espinilleras, riñoneras y demás accesorios experimentan rebajas de cuantía similar.

La venta de moda online en España ha resistido los embates de la crisis sanitaria, cosechando números verdes en los últimos trimestres y encarando un 2022 con previsiones de crecimiento del 5,5, según estimaciones de EAE Business School. El pasado año, el número de consumidores digitales alcanzó los 13,95 millones en este sector.

Más allá de los nuevos hábitos de consumo, la capacidad de la moda online para capear el ‘temporal’ es atribuible al saber hacer de cadenas como Halcón Tiendas de Deporte, que desde un principio incentivaron la demanda con estímulos diversos: la gratuidad del envío a domicilio en compras que superasen los 60 euros, la disponibilidad de pago seguro a través de Bizum, Paypal y terminales TPV o la opción de fraccionar el importe final mediante la pasarela SeQura.

Con el lanzamiento de estos descuentos especiales, Halcón Tiendas de Deporte vuelve a anticiparse a la competencia y sorprende con el mayor reajuste de precios de su historia, en beneficio directo de sus clientes, que desde su fundación en 1982 confían en un staff de «más de 50 personas trabajando con el deporte y para el deporte».

Acerca de Halcón Tiendas de Deporte

Halcón Tiendas de Deporte es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos y moda deportiva. Esta tienda madrileña fundada en 1982 se ha convertido en una de las grandes referencias de su sector en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.