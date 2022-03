Tres chefs dan a conocer en Barcelona la gastronomía de Ibiza Emprendedores de Hoy

El Club de Producto de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Eating in Ibiza, juntamente con NM Events in Ibiza, presentó los días 22 y 23 de febrero las masterclass “Ibiza al punto dulce” en la EGPG (Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona) e “Ibiza al punto” en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT (UB).

La finalidad de esta iniciativa fue dar a conocer de primera mano los valores, técnica y gastronomía de la isla de Ibiza. Ambas se dividieron en 2 bloques. En el primero se llevó a cabo una presentación y explicación del Club de Producto Eating in Ibiza y, en el segundo, los chefs partícipes de este proyecto elaboraron sus sobresalientes recetas.

Una vez terminadas las elaboraciones, se presentó Ibiza como destino profesional; dando a conocer su gran oportunidad laboral por la magnífica oferta gastronómica que ofrece gracias a los más de 1.000 restaurantes abiertos en la isla (los chefs afincados en la isla suman un total de 24 estrellas Michelín).

Un total de 100 alumnos entusiastas de la cocina pudieron disfrutar y beneficiarse de esta iniciativa. Aparte de emocionados y agradecidos, se mostraron muy interesados por conocer más sobre las ofertas laborales o incluso tener la opción de poder llevar a cabo sus prácticas en la isla.

“Ibiza al punto dulce” tuvo como protagonista al gran Paco Alcahud, responsable de endulzar los paladares a aquellos que visitan el reconocido restaurante “La Gaia by Óscar Molina” (con una estrella Michelín y dos soles Repsol), y quien dejó con la boca abierta a todos gracias a sus grandes conocimientos en alta repostería.

De igual forma, “Ibiza al punto” estuvo representada por el distinguido Óscar Molina, chef ejecutivo de Ibiza Gran Hotel y del mencionado restaurante, además de por el extraordinario chef ejecutivo de los restaurantes Re-Art y Pomona: David Reartes.

El ganador de la gran estrella Michelín, Óscar Molina, presentó “La Gaia by Óscar Molina” e hizo una demostración de las siguientes “obras de arte”: carabinero con esencial de su coral, pan chino de periquito de Ibiza y huesos con sal y caviar. Así pues, Reartes presentó “Re-Art” y “Pomona” y cautivó a los jóvenes oyentes con una exhibición de fermentaciones además de la elaboración de exquisitas recetas como cuello de cerdo negro ibicenco con relish de remolacha y tirabeques; y una cortada de sirvia curada con posidonia.

“Sería toda una satisfacción poder ver alguna de estas caras en la cocina de algún restaurante de Ibiza. Nuestro consejo es que luchen por aquello que quieran conseguir y conseguirán lo que se propongan”, expresaron los chefs.

