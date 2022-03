Una academia de confianza para preparar a opositores en el Corredor del Henares Emprendedores de Hoy

Preparar una oposición no es un proceso fácil, debido a que se requiere superar una serie de pruebas que acrediten la validez del candidato.

La motivación y la constancia son elementos clave para conseguir estos objetivos, pero también contar con una academia especializada que brinde todas las herramientas necesarias para sacar la mayor calificación en las pruebas es algo esencial.

En este contexto, CN Formación se ha consolidado como una academia referente para preparar oposiciones de forma presencial en Madrid, en el Corredor de Henares y online en todo el territorio nacional, ofreciendo un programa de estudio muy completo en diferentes modalidades, que prepara a los alumnos para conseguir una plaza y, por tanto, un puesto de trabajo para toda la vida.

Ventajas que brinda la academia CN Formación a los estudiantes CN Formación se ha caracterizado por ser una de las academias líderes preparando opositores, ya que ofrece numerosas alternativas a los alumnos que deciden cursar su programa de estudio. Cuenta con clases online, mediante videoconferencias en directo, y también brinda clases presenciales, en su sede ubicada en Corredor de Henares. De esta manera, el alumno puede elegir la modalidad que más le convenga.

El centro de formación está integrado por un profesorado con amplia experiencia docente que conoce perfectamente el funcionamiento del proceso interno de las oposiciones. Por lo tanto, durante las clases, aportan al alumno información privilegiada que le ayudará a conseguir su objetivo. El alumno cuenta durante toda su preparación con un tutor al que le puede plantear todas sus dudas. También guían al estudiante en todo lo relacionado con el proceso selectivo, ayudándole a conseguir la plaza deseada.

CN Formación ofrece también cursos intensivos donde se elabora una programación de estudio día a día, individualizada, con evaluaciones semanales.

Otro gran beneficio es que los alumnos tienen acceso a un aula virtual, donde encontrarán todas las clases impartidas, test, simulacros y material complementario que les permita reforzar los conocimientos recibidos, además de otras herramientas como un espacio habilitado para realizar test y poder compararse con el resto de opositores, charlas de técnicas de estudio, charlas de reglas mnemotécnicas, técnicas de examen tipo test, etc. CN Formación ofrece un seguimiento continuo al alumno con test parciales de repaso de temas anteriores para fomentar que no se olviden los contenidos, simulacros y un apoyo continuo por parte del profesorado.

Algo que distingue a CN Formación de otras academias similares es que ha desarrollado un temario de estudio propio con esquemas y resúmenes, aportando a los alumnos los contenidos más actualizados y precisos que les ayudarán a conseguir su objetivo.

Por otro lado, el centro de formación cuenta con una plataforma que permite a los estudiantes realizar un test evaluativo. A través de esta herramienta, los alumnos pueden saber el nivel de preparación que tienen y pueden comparar su rendimiento con otros opositores mediante un ranking.

La oferta de oposiciones a preparar en la academia es muy variada, ofrece preparación para opositar a sanidad, administración, justicia, etc.



