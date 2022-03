El proyecto llave en mano de Feelin Home permite conseguir el hogar soñado con materiales alternativos Emprendedores de Hoy

Para las parejas determinadas a formar una familia, uno de los anhelos más comunes es poder tener una casa conforme a sus expectativas. Sin embargo, para poder conseguirlo es necesario planificar ciertos aspectos que son de vital importancia para la construcción del hogar.

Dada esta necesidad, la empresa Feelin Home presenta sus destacados proyectos llave en mano. Estos permiten hacer realidad las casas soñadas, encargándose de todo el proceso para que el cliente se ocupe únicamente de lo estrictamente necesario.

Expertos en el desarrollo de hogares Feelin Home es una compañía dedicada a la construcción de viviendas de acuerdo a la idea, perspectiva y diseño de los usuarios que solicitan sus servicios. Su función principal es darle forma a lo que los clientes tienen en mente para lograr construir la casa que desean. Esto se consigue con un estructurado proceso de asesoramiento y orientación en las etapas de diseño, construcción, financiación y legalidad del proyecto.

El equipo de la empresa está compuesto por arquitectos, consultores financieros, diseñadores y expertos en creación de proyectos de ingeniería civil. Ellos proponen un método constructivo basado en los lineamientos indicados por el cliente. Además, realizan gran parte de la gestión para encontrar el financiamiento que permitirá la realización del proyecto con las entidades bancarias correspondientes. El tema económico es un factor decisivo para muchos, ya que desean obtener un hogar de calidad sin gastar una fortuna en su construcción.

¿Cuál es el coste de crear un hogar con Feelin Home? En Feelin Home presentan propuestas alternativas de edificación de casas basadas en materiales alternativos. El hecho de que no se utilicen materiales tradicionales como el ladrillo suele ser un factor que preocupa a muchas personas, pero la calidad y seguridad que ofrecen estos implementos no es inferior y resulta más factible a nivel económico.

Al optar por construir con el sistema steel framing se disminuye la inversión en mano de obra debido a que el trabajo se realiza en poco tiempo. Por otro lado, los proyectos basados completamente en madera pueden representar un ahorro del 15% de acuerdo a los costes de este material. Además, se reduce en un 30% el gasto en las fundaciones. El esfuerzo realizado por los trabajadores de obra, juntamente con la maquinaria, es menor comparado al uso de otros materiales de construcción. De manera que, fabricar una casa desde cero con materiales alternativos puede resultar en un ahorro significativo en contraste con edificaciones prefabricadas.

El sistema llave en mano permite que las personas puedan plantear la casa que sueñan y hacerla realidad de principio a fin. Feelin Home se encarga de desarrollar hogares a medida bajo un coste muy beneficioso y con una calidad única.



