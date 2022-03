La casa de madera prefabricada, una opción para vivir cada vez más demandada entre los españoles Emprendedores de Hoy

En España, la demanda de la casa de madera prefabricada está experimentando un importante auge, al tratarse de un tipo de vivienda más ecológica, duradera y económica. Todos estos beneficios hacen que cada día más personas la conciban como la primera opción a la hora de pensar en construir su nuevo hogar.

Son múltiples los beneficios que ofrecen las construcciones de madera, sin embargo, es importante saber que el nivel de calidad de la vivienda dependerá del tipo de madera elegida. Por ello, es de gran ayuda contar con una empresa como Grupo Delmader, que dispone de materia prima de elevada resistencia para la fabricación de viviendas de madera listas para habitar, que incluyen pérgolas, ventanas, entre otros elementos que cumplen con todas las garantías que busca el comprador.

¿Cuáles son las ventajas de una casa de madera prefabricada? La madera es un elemento natural que aporta muchas propiedades beneficiosas a la hora de construir una casa. Principalmente, mantiene mucho mejor la temperatura interior, a diferencia de otros tipos de vivienda. Si hay calor fuera, la madera evitará que entre y, si hay calor dentro de la casa, no lo dejará salir. Esta ventaja implica menor gasto de calefacción y aire acondicionado, lo que se traduce en un mayor ahorro en la factura de la luz.

Las construcciones de casas de madera prefabricadas, además, son más rápidas de instalar que las tradicionales y, esto se debe a que sus partes se ensamblan en una fábrica, en un proceso que puede durar hasta un mes, mientras que, una edificación de ladrillo, por ejemplo, puede requerir al menos seis meses. Asimismo, son más baratas porque no requieren contratar mano de obra para su construcción, lo que representa un importante ahorro en el presupuesto.

Por último, las viviendas de madera son completamente personalizables, se adaptan al gusto de los propietarios, brindándoles el confort que necesitan en el hogar.

Especialistas en casas de madera prefabricadas a medida Grupo Delmader se ha convertido en una empresa referente en el sector de la construcción de viviendas prefabricadas. Esto se debe a su firme apuesta por la calidad y a sus alianzas con los mejores proveedores del mercado. Son especialistas en la elaboración de viviendas como casas nórdicas, casas canadienses, bungallows, trasteros, cenadores y casas de madera prefabricadas diseñadas a la medida del cliente.

El crecimiento experimentado que han tenido en el sector les ha permitido ofrecer una amplia gama de accesorios de decoración para el jardín, cenadores, trasteros, hasta complementos de piscina. Por otro lado, su equipo de expertos asesora a los clientes en la compra de terrenos, realizando pruebas y ensayos para determinar que el espacio sea apto para instalar la construcción.

Las personas interesadas en contactar con el equipo de Grupo Delmader pueden acceder a su página web o visitar su sede física ubicada en la Avenida De Blas Infante, en Alhaurín el Grande, Málaga, y solicitar toda la información necesaria para adquirir una casa nueva prefabricada.



