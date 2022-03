Keeper Security lanza Keeper Secrets Manager, para la protección de su infraestructura de credenciales

Keeper Secrets Manager es el primer y único gestor de credenciales nativo en la nube, zero-trust y zero-knowledge, que se integra en prácticamente cualquier biblioteca tecnológica, sin necesidad de instalaciones locales Keeper Security, el proveedor líder de software de ciberseguridad de zero-trust y zero-knowledge experto en gestión de contraseñas, monitorización de la dark web, almacenamiento de archivos digitales y mensajería, anuncia el lanzamiento de Keeper Secrets Manager, una nueva solución basada en la nube que asegura los credenciales desde la infraestructura, como las claves de la API, los certificados, las contraseñas de las bases de datos, las claves de acceso y cualquier otro tipo de datos confidenciales.

"Más del 80% de las filtraciones de datos que tienen éxito implican credenciales comprometidos, y para un ciberdelincuente, las credenciales más deseables son los que tienen acceso completo a los datos más sensibles de una organización", expone Darren Guccione, CEO y cofundador de Keeper Security. "Sin embargo, estas credenciales altamente sensibles y privilegiadas están casi siempre codificadas con un código fuente, sistemas CI/CD o en archivos de configuración. Keeper Secrets Manager permite a las organizaciones proteger estas credenciales "ocultos" en toda su infraestructura".

Keeper Secrets Manager está 100% gestionado y basado en la nube, y utiliza una nueva arquitectura de seguridad pendiente de patente. Además, aprovecha el mismo modelo de seguridad zero-knowledge que la plataforma de gestión de contraseñas empresariales (EPM) de Keeper, de primera categoría. Mientras que las soluciones de gestión de credenciales de la competencia requieren que los clientes compren un hardware especial, instalen un servicio proxy o utilicen un proveedor de servicios en la nube específico, Keeper Secrets Manager se integra sin problemas en casi cualquier entorno de datos, sin requerir hardware adicional o infraestructura alojada en la nube. Ofrece integraciones listas para usar con una amplia variedad de herramientas DevOps, incluyendo Github Actions, Kubernetes, Ansible y muchas otras.

"La integración rápida y perfecta en las bibliotecas tecnológicas existentes de las organizaciones, es donde Keeper Secrets Manager se luce", señala Craig Lurey, CTO y cofundador de Keeper Security. "Las organizaciones pueden poner en marcha Keeper Secrets Manager en unos 20 minutos, que es menos tiempo del que se tardaría en descargar los dispositivos de las soluciones de la competencia. Keeper Secrets Manager es una solución elegante y segura para gestionar las credenciales de la infraestructura, sin ninguna complejidad añadida, mantenimiento o problemas de seguridad".

Keeper Secrets Manager es una extensión natural de la plataforma Keeper Enterprise Password Management (EPM). Está incorporado en Keeper Web Vault, Desktop App y Admin Console, con integraciones en Keeper's Advanced Reporting y Alerts Module (ARAM), BreachWatch, Webhooks, integración SIEM y herramientas de cumplimiento legal.

Para obtener más información sobre Keeper Secrets Manager, Keeper EPM, y el resto de las soluciones de seguridad de Keeper, por favor, visitar https://keepersecurity.com

Sobre Keeper Security, Inc.

Keeper Security, Inc. ("Keeper") está transformando la forma en que las organizaciones y los individuos protegen sus contraseñas y activos digitales sensibles para reducir significativamente el robo cibernético y las filtraciones de datos. Keeper es el proveedor líder de software de seguridad y cifrado zero-trust y zero- knowledge, que cubre la gestión de contraseñas empresariales, el control de acceso basado en roles, el seguimiento de eventos, supervisión de la dark web, el almacenamiento seguro de archivos, la gestión de credenciales y la mensajería cifrada. Nombrado mejor gestor de contraseñas de PC Magazine (2019, 2020, 2021) y Editors’ Choice (2019, 2020, 2021), mejor gestor de contraseñas de U.S. News & World Report (2021), y premio InfoSec de gestión de contraseñas de ciberseguridad (2020), Keeper cuenta con la confianza de millones de personas y miles de empresas para proteger sus activos digitales y ayudar a mitigar el riesgo de una filtración de datos. Keeper cuenta con las certificaciones SOC-2, FIPS 140-2 e ISO 27001. Keeper protege a empresas de todos los tamaños en los principales sectores industriales.