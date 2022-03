¿Por qué es importante la formación para trabajar en altura? Emprendedores de Hoy

Normalmente, todos los trabajos requieren de una formación. Sin embargo, los trabajos en altura necesitan formaciones precisas y cuidadas al detalle para minimizar riesgos y salvaguardar la vida de quien trabaja en este sector. La formación de trabajos en altura debe ser constante y continúa, ya que existen importantes actualizaciones que exigen estar al día con los conocimientos y prácticas más vigentes.

Cualquier empleado en trabajos verticales debe formarse para desempeñar su labor con audacia y garantías. Como un referente en esta área, Workprotec ofrece soluciones integrales de seguridad en altura.

La importancia de la formación para trabajar en altura La formación en todo tipo de trabajo vertical es importante porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No se trata de un argumento alarmista, sino de una realidad evidente. Según las estadísticas más recientes publicadas por el Informe anual de accidentes de trabajo en España 2020, en el territorio nacional se dan casi dos sucesos laborales mortales cada 24 horas.

Tan solo en 2020 fallecieron 634 personas por hechos relacionados con la realización de su trabajo y en 2021 la situación no tuvo mejoría alguna. El sector industrial, y en buena medida el trabajo vertical, es uno de los empleos que cuenta con mayor propensión al peligro, espacios confinados y exposición a agentes nocivos.

La seguridad en altura se obtiene gracias al aprendizaje, el saber y la experiencia, por tal motivo es que cada vez se encuentren disponibles más cursos de trabajos verticales, pero es recomendable acudir con especialistas profesionales con prestigio, experticia y las más altas certificaciones de calidad.

Workprotec ofrece formación para trabajos en altura con los más altos estándares de calidad y garantía de eficiencia Además de diseñar e instalar sistemas anticaídas, esta empresa ofrece equipos de protección individual (EPIS) y realiza trabajos verticales, en altura y espacios confinados, por lo que su formación es exhaustiva, profunda y alineada con la práctica directa del ejercicio laboral. Su centro de formación especializada contempla diversos programas y cursos con formadores con más de 20 años de experiencia.

Su formación actual incluye: cursos de trabajo en altura y rescate, cursos de espacios confinados y rescate, cursos de trabajos verticales nivel I, II y III y cursos de seguridad en altura para PRL nivel avanzado. De la misma forma, han instaurado una metodología en la que ofertan cursos personalizados y ajustados a las necesidades de cada solicitante de forma específica.

Formarse en trabajos de altura es necesario y eficaz, ya que se trata de una labor que sigue en auge y que requiere los mayores cuidados. En Workprotec disponen de instalaciones de vanguardia que suponen entornos de trabajo reales para que el aprendizaje sea integral, idóneo y eficiente.



