Cómo la creatividad impacta en un negocio como impresor

lunes, 7 de marzo de 2022, 09:32 h (CET)

Debido a la crisis generada por el COVID-19, muchas imprentas se han visto obligadas a cerrar. Sin embargo, otra gran mayoría ha sobrevivido y ha tenido que aprender a diferenciarse de la competencia para garantizar su futuro en el sector.

En el 95 % de los casos, los impresores piensan que se diferencian del resto por razones como la buena calidad, excelente servicio y buen precio. Dado que la mayoría tiene el mismo pensar, no hay diferencia entre uno y otro. Esto ocasiona que, como medida para no perder a sus clientes, las imprentas ofrezcan sus productos a bajo precio, lo cual afecta sus márgenes y beneficio.

En Escuela para Impresores, proponen cambiar el término “precio” por “valor”. En este centro de formación, ofrecen cursos para adquirir las herramientas necesarias para aportar valor a una marca. Una de ellas es la creatividad aplicada a los documentos, lo cual garantiza un incremento en los beneficios para el impresor.

Diseños creativos para dar soluciones originales a los clientes Una forma de agregar valor a los documentos es empleando el marketing sensorial, una tecnología fácil de aplicar que aporta gran diferenciación. Esto se puede lograr con el uso de papeles creativos, los cuales logran estimular al consumidor, captar su atención, emocionarle y, como consecuencia, crean gran impacto en él.

Los papeles creativos poseen una amplia gama de texturas, terminaciones, colores, acabado y especialidades artísticas. El objetivo de estos es potenciar el propósito de la idea que se plasma en ellos. La utilización de estos papeles tiene como principio la realización de diseños realmente creativos para dar soluciones creativas a los clientes. Por tanto, el uso de estos productos aporta personalidad a una empresa y añade originalidad a los diseños, lo que da valor a la imagen de la imprenta y le ayuda a diferenciarse de la competencia. En la masterclass de Escuela para Impresores “Páginas de alto valor añadido”, dan a conocer más detalles sobre estos elementos.

Páginas de alto valor añadido En Escuela para Impresores, tienen como misión compartir conocimientos y experiencias para promover el crecimiento de los impresores. Con sus cursos, buscan ayudar a aumentar el número de clientes, el ingreso por cliente y los márgenes de beneficio para el impresor.

Una de sus masterclass disponibles es “Páginas de alto valor añadido”, la cual está compuesta por 5 lecciones. Va dirigida a aquellos trabajadores del sector de impresión interesados en adquirir conocimientos para aportar valor a los documentos, a modo de aumentar los márgenes de venta. El objetivo del curso es enseñar cómo aportar valor a los documentos de los clientes y vender las páginas a mayores precios, lo cual se traduce en mejores ganancias.

En Escuela para Impresores, ofrecen diferentes servicios para satisfacer necesidades de cualquier tipo. Desde masterclass y talleres online, cursos presenciales, consultoría online y cursos personalizados para empresas.



