Preactiva previene y elimina para siempre las humedades por capilaridad Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 09:21 h (CET)

Las humedades dentro de un hogar son muy molestas, ya que causan problemas estéticos, enfermedades respiratorias y problemas estructurales dentro de una construcción. Lo que muchas personas no saben es que ya existe una solución a este problema. Con Preactiva, se pueden eliminar las humedades por capilaridad, causadas por la filtración del agua subterránea hacia las paredes y suelo de una construcción.

Adiós a las humedades con Preactiva En muchos casos, la humedad por capilaridad puede alcanzar una extensión de un metro y medio, provocando unas grandes manchas blancas en las paredes, ya que el agua y la humedad del terreno en el que se asienta una construcción filtran a esta gracias a la porosidad y permeabilidad de los muros, provocando la absorción de agua conocida como subida capilar, de ahí el nombre de este tipo de humedad. Son múltiples las soluciones que se ofrecen en el mercado como barreras físicas y químicas, que en la mayoría de los casos no obtienen buenos resultados. Sin embargo, Preactiva es una solución definitiva a la humedad por capilaridad gracias a su sistema innovador Electro-Físico Inalámbrico. Este es un gran avance respecto a la electro-ósmosis, debido a que transmite ondas por las paredes y no por el aire, logrando así secar 4 veces más rápido la humedad que se encuentra en las paredes.

¿Cuáles son las ventajas de contar con Preactiva? Preactiva es una empresa especializada en humedades por capilaridad, ya que tiene más de 10 años de experiencia eliminando la humedad de las construcciones de sus clientes. Las ventajas de contar con los servicios de esta empresa es que gracias a su sistema Electro-Físico que emite ondas de muy baja frecuencia por paredes y suelos, se consigue eliminar la humedad por capilaridad para siempre, así como prevenir que vuelva a salir. Es decir, solo con la ayuda de un equipo se pueden sanear las humedades de una construcción sin la necesidad de hacer obras, por lo que se obtendrán excelentes resultados desde el primer mes. Además, el sistema innovador de Preactiva consume muy poca energía y se puede ahorrar en la factura de la calefacción. Pero lo que genera total seguridad en sus clientes es que el sistema Electro-Físico de Preactiva está aprobado por la CE en Europa, FCC en USA y por el Instituto Internacional ICNIRP, por lo que se garantiza que este sistema no es perjudicial para la salud de las personas, animales y plantas. En definitiva, de la mano de Preactiva será posible olvidarse de las molestas humedades por capilaridad para siempre.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.