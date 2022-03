ZONE EVIL lanza el primer modelo de ordenadores de la generación 12ª en España Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 08:05 h (CET) La marca especializada en ordenadores gaming Zone Evil lanza el primer modelo de la Generación 12a en España. Un equipo creado para poder disfrutar del mundo gaming con total plenitud y llevar la experiencia de juego a un nivel único Se trata de un nuevo ejemplar de la serie Diamond, el modelo 11AZ690I910 Powered by ASUS Generación 12a, un equipo que no deja indiferente a nadie ya que cuenta con un procesador Intel i9- 12900K, una gráfica de GeForce RTX 3070 y una memoria RAM DDR4 de 32GB. Todo ello ensamblado en la ASUS TUF Gaming GT501. El elemento para destacar de este equipo es la fuente de alimentación ROG Strix 850W White Edition, que presenta cables modulares con funda, pluralidad de calcomanías y junto a junto a la refrigeración ROG Strix LC RGB White Edition, una estética limpia de color blanco. Con un diseño de circuito cerrado y ventiladores de radiador con iluminación RGB direccionable, que permite aprovechar todo el potencial de la CPU.

El diseño del chasis TUF Gaming GT501 presenta una estética industrial. Además, contiene dos asas ergonómicas de algodón tejido que llegan a soportar hasta 30kg y permiten mover y transportar el equipo con gran facilidad. Cuenta con un panel de cristal ahumado en el lateral que permite ver de forma clara los componentes internos, las diversas opciones de personalización y la iluminación Aura del sistema. Asimismo, ofrece una gran resistencia y contiene una bisagra en la parte inferior que permite abrirlo cómodamente.

Por lo que concierne a la placa ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4, reúne todos los elementos esenciales de la nueva plataforma Intel® y los combina con funciones específicas para juegos y una durabilidad comprobada. Esta placa base ofrece un sólido rendimiento gaming y una estabilidad inquebrantable.

En cuanto a lo ornamental, el modelo incluye el nuevo logotipo de TUF Gaming y elementos geométricos que reflejan alguno de los factores que caracterizan la serie TUF Gaming, como la fiabilidad y la estabilidad. También cuenta con redes ultrarrápidas, un sonido impecable y una iluminación RGB integrada, que se sincroniza con los accesorios conectados, potenciando las atmósferas personalizadas creadas por el usuario

