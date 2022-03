¿Por qué elegir un sistema de alcantarillado por vacío en urbanizaciones cerca de la playa?, por Flovac Emprendedores de Hoy

lunes, 7 de marzo de 2022, 09:07 h (CET)

El procesamiento de aguas residuales puede ser un problema en terrenos con agua freática, terrenos inestables, etc., pues las condiciones geográficas y ambientales propician la obstrucción de las redes de saneamiento, lo que genera varias dificultades y riesgos para la salud de las personas que habitan estas zonas.

En la actualidad, son cada vez más los municipios y urbanizaciones costeras que optan por soluciones nuevas y más eficientes para el procesamiento de las aguas residuales, como el alcantarillado por vacío, una tecnología que se ha posicionado como la mejor solución para terrenos con alto nivel freático.

Es por ello, que Flovac, una firma de ingeniería especializada en redes de saneamiento, trabaja exclusivamente con sistemas de alcantarillado al vacío, los cuales ganan cada vez más demanda en diversas ciudades costeras.

Las ventajas del alcantarillado por vacío El alcantarillado por vacío es una tecnología innovadora, diseñada para resolver el procesamiento de aguas residuales de manera eficiente y sostenible, que favorezca la disminución de la huella ecológica en el saneamiento de estas aguas.

Cada sistema que implementan tiene características específicas, sin embargo, todos ellos comparten un esquema básico de funcionamiento, que utiliza el diferencial en la presión del aire junto con el efecto de la gravedad para transportar, mediante una red de tuberías de vacío, las aguas residuales desde los pozos de captación hacia un depósito central, desde donde se redistribuye a un punto de descarga.

A diferencia de los sistemas de vacío más anticuados e ineficientes, el mecanismo que usa esta empresa permite un transporte ágil y eficaz de las aguas residuales, ya que no utiliza un sifón, sino una válvula de vacío Flovac. Este es un dispositivo que, después de extraer los fluidos del pozo de captación, permanece abierto durante un breve periodo de tiempo, para que el aire de la atmósfera pueda entrar en la tubería de vacío y arrastrar consigo las aguas residuales hacia la estación de vacío.

El reconocimiento a la innovadora tecnología de Flovac Debido a la calidad e innovación de sus sistemas de saneamiento, Flovac ha sido adjudicada para implementar el sistema de alcantarillado por vacío en el puerto deportivo Club de Mar Mallorca, un megaproyecto turístico que contará, entre otras instalaciones, con un nuevo pantalán para cuatro megayates de entre 170 y 136 metros de eslora y 24 de manga.

Gracias al sistema de alcantarillado por vacío, Club de Mar Mallorca podrá ofrecer a las embarcaciones un servicio de vaciado para sus aguas residuales que no requiere de camiones cuba para su recolección y se puede realizar desde su propio amarre.

Todas estas características demuestran el alto potencial que esta tecnología tiene para trabajar en zonas costeras y de alta humedad como, por ejemplo, las urbanizaciones que se ubican cerca de la playa, para las cuales, esta tecnología representa una solución muy innovadora para el saneamiento de sus aguas residuales.



